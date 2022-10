Hamilton : Dépenser 300'000 $ de plus aurait changé l'issue de 2021

Charger le lecteur audio

La saison 2021 s'est jouée lors du dernier tour du dernier Grand Prix à Abu Dhabi, dans un final polémique où la direction de course n'a pas suivi le règlement pour permettre de disputer une ultime boucle sous drapeau vert. Dans ces derniers instants, Max Verstappen, chaussé de pneus bien plus performants, avait dépassé Lewis Hamilton pour s'adjuger la victoire et le titre mondial au terme d'une épreuve où il avait pourtant été dépassé en rythme.

Depuis plusieurs jours, la campagne 2021 est de nouveau revenue hanter le paddock par le truchement de rumeurs concernant le non respect potentiel du plafond budgétaire par deux écuries, parmi lesquelles Red Bull. Même si, à ce stade, aucune information officielle n'a filtré concernant la réalité et/ou l'ampleur d'un tel dépassement, la parution de ces informations a été suffisante pour embraser un monde de la F1 toujours à vif concernant l'issue de la saison passée.

Initialement, une annonce de la FIA sur la question du plafond budgétaire devait avoir lieu ce mercredi, mais elle a été repoussée au minimum au lundi 10 octobre, lendemain du GP du Japon. Red Bull rejette depuis la semaine dernière toute idée d'infraction au Règlement Financier en 2021, mais pour Hamilton, il est clair que l'écurie autrichienne avait gardé un rythme de développement particulièrement élevé sur la seconde partie de la campagne précédente.

"Je me souviens que l'année dernière à Silverstone, nous avons eu notre dernière évolution et par bonheur, elle était excellente et nous avons pu nous battre grâce à elle", a-t-il déclaré pour Sky Sports à Suzuka. "Mais ensuite, nous avons vu Red Bull, chaque week-end ou tous les deux week-ends, apporter des améliorations. Ils ont eu, je crois, au moins quatre autres évolutions à partir de ce moment-là."

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, avec Lewis Hamilton

Le septuple Champion du monde suggère que si son écurie avait agi de manière à excéder le plafond de dépenses pour améliorer encore le châssis de la W12, la fin de saison aurait été différente : "Si nous avions dépensé 300'000 [dollars] pour un nouveau fond plat ou un aileron adapté, cela aurait changé l'issue du championnat, naturellement, parce que nous aurions été dans une meilleure position dès la course suivante. Donc j'espère que [Red Bull n'a pas excédé le plafond budgétaire], pour le sport."

Hamilton affirme faire cependant entièrement confiance à la FIA et à son président Mohammed Ben Sulayem pour gérer le dossier de la façon la plus juste et la plus transparente possible : "Je crois vraiment que Mohammed et la FIA feront ce qu'il faut avec ce qu'ils découvrent. C'est en cela que nous devons avoir foi."

"[La transparence] est toujours très importante. En particulier avec tous les fans qui regardent la télévision et voyagent dans le monde entier. C'est important pour nous tous, pour toutes les personnes qui travaillent, les milliers de personnes qui travaillent, je pense qu'il est important d'avoir de la transparence au sein de l'organisation et la responsabilité est quelque chose à laquelle nous devons toujours rester fidèle."

Puis, semblant faire référence à l'accord aux termes secrets sur le moteur 2019 entre Ferrari et la FIA, Hamilton d'ajouter : "Nous avons vu au cours des années précédentes dans ce sport que certaines choses étaient traitées en coulisses. Je ne pense pas que ce soit la nouvelle voie à suivre avec la nouvelle façon de travailler de Mohammed. Je pense que l'intégrité est très importante pour lui, comme elle l'est pour la F1 aujourd'hui avec la nouvelle direction. Je pense donc que nous avons de bonnes personnes en place. J'espère que nous aurons la bonne gouvernance."