Hamilton peine à voir Mercedes au niveau de Red Bull à Mexico

Alors que la première des cinq dernières manches de la saison 2021 de Formule 1 s'apprête à débuter sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez ce vendredi, les regards sont forcément tournés vers les duels entre Max Verstappen et Lewis Hamilton chez les pilotes et entre Mercedes et Red Bull Racing chez les constructeurs. Si l'on se fie aux dernières courses mexicaines, l'écurie autrichienne semble en position d'être optimiste.

Toutefois, la campagne a jusqu'ici réservé quelques surprises, en inversant le rapport de force par rapport à ce qui était attendu, notamment lors du dernier GP en date, à Austin, où beaucoup pensaient que la balance pencherait du côté de Mercedes. Toutefois, pour Hamilton, il est clair que les paramètres à disposition ne sont pas de nature à lui faire croire que son écurie aura la main ce week-end.

"Nous pensions que nous serions plus forts, par exemple, dans des endroits comme Austin", a déclaré le septuple Champion du monde ce jeudi en conférence de presse. "Ils étaient un peu plus forts que nous lors de la course. Je ne peux donc pas vraiment faire de prédiction."

"Ce que je sais, c'est que l'année dernière [en 2019], ils nous ont devancés en qualifications ici, et ils étaient en manque de puissance par rapport à nous. Désormais, ils sont devant, plus ou moins, et ils ont une voiture très forte qui a été moins affectée que la nôtre par les changements de règles."

"Ils vont donc être rapides ce week-end. [En 2019], je crois qu'ils avaient presque une demi-seconde d'avance sur nous [avant d'être pénalisé pour une infraction aux drapeaux jaunes, Verstappen avait signé le meilleur temps des qualifications en 1'14"758 contre 1'15"262 pour Hamilton, ndlr]. Notre voiture n'est pas meilleure que celle de [2019], je dirais, avec ces changements. Il sera intéressant de voir comment nous nous en sortons face à eux ce week-end."

"[En 2019], ils étaient un peu plus rapides que nous, donc il faudrait dire que c'est un circuit Red Bull, mais nous avons eu du succès ici par le passé. Évidemment nous avons gagné ici la dernière fois, mais c'était seulement parce que Max a fait une erreur et a été pénalisé, sinon ils étaient beaucoup plus rapides que nous, donc nous nous attendons à ce que ce soit très similaire ce week-end."

Lors du dernier Grand Prix du Mexique en date, Hamilton et Verstappen (qui partaient sur la deuxième ligne) avaient connu une passe d'armes musclée dans les premiers virages, ce qui leur avait fait perdre quelques positions. Le Néerlandais avait par la suite laissé filer toute chance de victoire et même de podium à la suite d'une crevaison subie lors de sa lutte avec Valtteri Bottas, au troisième tour.