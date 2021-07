Hamilton prédit "un train" en Qualifs Sprint

Cette saison, trois Grands Prix vont disposer d'un format révolutionné, avec des qualifications avancées au vendredi et des Qualifications Sprint définissant la grille de départ du Grand Prix. Ces Qualifs Sprint consistent en une course de 100 kilomètres, sans changement de pneus, et sont censées représenter un spectacle supplémentaire. Mais sera-ce le cas ?

Lire aussi : Le vainqueur des Qualifs Sprint aura bien la pole position officielle

Certains en doutent, à l'image de Lewis Hamilton. Nous aurons les premiers éléments de réponse au Grand Prix de Grande-Bretagne, mais lorsqu'il lui est demandé s'il a de grands espoirs pour cette première course sprint à Silverstone, un Hamilton peu enthousiaste répond : "Pas particulièrement."

Incité à détailler son opinion sur le sujet, le septuple Champion du monde a dévoilé sa crainte que la course se résume à une procession : "Ça va être un train, probablement. Espérons qu'il y aura des dépassements, mais ce ne sera sûrement pas passionnant." Cette inquiétude est légitime dans le contexte où il n'y aura pas la même différence que d'habitude au niveau de l'usure des pneumatiques, facteur majeur pour faciliter les dépassements.

On peut aussi se demander quelle influence auront les Qualifs Sprint sur la hiérarchie et les résultats du Grand Prix. Du côté de Williams, un George Russell habitué aux exploits en qualifications craint de ne pas pouvoir tirer son épingle du jeu dans ce nouvel exercice, comme il le fait savoir à Sky Sports F1.

"Je ne suis pas trop sûr que cela joue en notre faveur, car nos performances sont manifestement un peu meilleures en qualifs qu'en course d'habitude, mais il faut tenter, et peut-être que ça ira dans l'autre sens. C'est nouveau pour tout le monde et cela donne aussi une opportunité", indique celui qui est passé en Q2 lors des neuf Grands Prix déjà disputés en 2021, et même en Q3 au Red Bull Ring. Rappelons que Russell reste à la recherche de ses premiers points en Formule 1, ayant longtemps tenu la dixième place du Grand Prix d'Autriche avant d'être dépassé par Fernando Alonso à quelques tours du but.

Propos recueillis par Adam Cooper