Hill : Le DRS de Red Bull "va attirer l'attention de tout le monde"

Les déclarations de Lewis Hamilton à l'issue du Grand Prix d'Arabie saoudite, mettant en exergue la supériorité de la Red Bull RB19 par rapport à la concurrence, ont suscité beaucoup de commentaires. Plus que la domination, c'est son efficacité en piste qui, selon Damon Hill, est au cœur de la stupéfaction qui transparait chez le septuple Champion du monde. Et pour le Britannique, c'est du côté de l'aileron arrière qu'il faut se pencher. Car si les ingénieurs de Milton Keynes maîtrisent clairement de main de maître la réglementation entrée en vigueur l'an passé, l'un des atouts pourrait bien être le fonctionnement du DRS sur la monoplace de Max Verstappen et Sergio Pérez.

"Il a dit 'la voiture la plus rapide qu'il il n'y ait jamais eu en Formule 1'", reprend Damon Hill dans un entretien accordé à Motorsport.com, quand il est question des commentaires de Lewis Hamilton. "Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y a un énorme différentiel de vitesse quand le DRS est ouvert. Ils sont capables d'accélérer beaucoup plus."

"Ça va attirer l'attention de tout le monde. Je l'ai remarqué l'an dernier : ils ont un aileron arrière très intéressant, très allongé et qui, lorsqu'on le regarde et qu'il passe en mode DRS, a un profil très bas. Je pense qu'ils ont énormément travaillé sur ce point. Ça leur procure un plus grand avantage que les autres quand ils ont le DRS. Je pense que tous les autres vont étudier ça et se dire qu'ils sont peut-être passés à côté de quelque chose."

Aston Martin prendra des points à Ferrari

Lance Stroll face à Carlos Sainz à Djeddah.

Lors des deux premiers Grands Prix de la saison, Red Bull a en tout cas écrasé la concurrence en signant deux doublés, et derrière c'est Aston Martin qui mène la chasse, avec un Fernando Alonso particulièrement affuté. Pour Damon Hill, le projet ambitieux de Lawrence Stroll a franchi un cap important alors que la volonté de l'homme d'affaires canadien est, à terme, de jouer le titre mondial.

"Je pense qu'ils visent le sommet ; je ne crois pas qu'ils se soient fixé des objectifs de milieu de grille", rappelle Damon Hill. "Lawrence Stroll est un homme d'affaires extrêmement ambitieux et qui a beaucoup réussi. Il ne se lance pas dans un projet avec l'espoir d'être l'un de ceux qui monteront sur le podium, il veut gagner. Je pense donc qu'ils ont réévalué leurs objectifs afin de gagner."

"Ils ont parlé d'un plan sur cinq ans ou quelque chose comme ça, mais ils sont en avance sur leurs attentes. Ils pourraient terminer deuxième du championnat cette année. Lance a connu des débuts difficiles et un peu malchanceux. Une fois qu'il sera sur la bonne voie, ils feront le plein de points et en prendront même beaucoup à Ferrari."

Propos recueillis par Andrew van Leeuwen