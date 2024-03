Honda s'offre une base en Angleterre pour épauler Aston Martin

Honda n'a plus qu'une présence partielle actuellement en Formule 1. Le constructeur japonais a officiellement quitté le championnat au terme de la saison 2021 mais reste très impliqué dans les moteurs fournis à Red Bul Powertrains pour ses deux équipes, Red Bull et VCARB. En parallèle, il prépare son retour officiel en 2026, cette fois en tant que partenaire d'Aston Martin, à l'occasion du lancement du nouveau règlement technique, alors que Red Bull se tournera vers Ford.

Le département compétition de Honda n'avait plus de présence officielle sur le sol britannique, où est basé Aston Martin, et y a remédié en annonçant la création du HRC UK. L'entité sera dirigée par Koji Watanabe, président de Honda Racing Corporation, et permettra surtout d'entretenir les moteurs durant la saison, leur développement étant principalement effectué au Japon.

"La nouvelle entreprise a surtout été créée pour la maintenance après les courses et les préparatifs dans la construction des unités de puissance de Honda en F1, tout en servant pour les opérations logistiques sur la région Europe", annonce Honda. "La création de HRC UK va renforcer l'efficacité des opérations de Honda pour son unité de puissance, en soutien du partenariat avec Aston Martin."

Honda n'a pas encore indiqué où seront situées les nouvelles installations, après avoir eu une base à Milton Keynes dans les années 2010, pour assurer le même service auprès de McLaren puis des deux équipes de Red Bull. Les premières recrues devraient arriver au cours des prochaines semaines. "Après la mise en place de la nouvelle entreprise au Royaume-Uni, le HRC va débuter le recrutement d'ingénieurs, techniciens et membres du staff pour la nouvelle entreprise à partir du printemps 2024", a précisé Honda.

Le nom HRC, bien connu en MotoGP, est désormais une marque ombrelle que la firme souhaite utiliser à l'international, ce qui a mené au changement de nom de Honda Performance Development (HPD) en HRC US aux États-Unis l'an passé. La division américaine sera d'ailleurs impliquée dans le développement de la nouvelle unité de puissance en F1 et une partie de son personnel sera envoyée sur les courses.