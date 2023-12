Horner : Aucun risque de "Mercedes rose" entre Red Bull et AlphaTauri

En plus de changer d'identité en 2024, l'écurie AlphaTauri va se rapprocher encore plus de Red Bull Racing. Dans le cadre d'un changement d'orientation décidé en cours d'année, la petite Scuderia va notamment acheter auprès de sa structure sœur plus de pièces que jamais, comme le permet le règlement, pour rationaliser les coûts.

Même si Red Bull et AlphaTauri coexistent en Formule 1 depuis 2006, la modification annoncée de la façon de faire du géant de la boisson énergisante suscite quelques interrogations. D'aucuns craignent en effet, au sein des écuries rivales, que les deux équipes puissent en tirer avantage, en partageant des idées de développement ou des solutions techniques.

Ces craintes ont même clairement été exprimées auprès de la FIA, notamment à la suite des évolutions apportées en fin de saison 2023 par AlphaTauri sur sa monoplace et aux gains effectués en conséquence. L'instance a été pressée de s'assurer que rien d'illégal n'était en train de se mettre en place. De nouvelles directives sur le sujet sont d'ailleurs attendues prochainement.

Toutefois, Christian Horner, à la tête de Red Bull Racing, assure que rien d'illicite ne ressortira de cette collaboration new look. Le Britannique ne manquant pas au passage de faire référence à l'épisode de la "Mercedes rose", du nom de la polémique qui avait concerné Racing Point en 2020.

À l'époque, l'écurie avait produit une monoplace, la RP20, ressemblant fortement à la Mercedes de 2019, en assumant publiquement avoir pris le parti de copier la référence du moment tout en bénéficiant de pièces fournies par la marque à l'étoile. Après plusieurs réclamations, il s'était avéré que l'écurie de Silverstone s'était rendue coupable d'une illégalité dans la conception de ses écopes de frein arrière, en s'appuyant en grande partie sur des données transmises légalement par Mercedes l'année précédente mais qui n'avaient pas été utilisées sur la RP19. Racing Point avait alors été sanctionné d'un retrait de 15 points au classement constructeurs et de 400 000 euros d'amende.

"Nous sommes très loin d'une 'Mercedes rose'", a ainsi déclaré Horner. "Il y a des pièces transférables qui sont clairement énumérées dans le règlement et que vous êtes autorisé à fournir, et c'est ce qu'ils auront."

L'AlphaTauri AT04 et la Red Bull RB19.

"Lorsque vous regardez [l'AT04], il y a des différences fondamentales entre cette voiture et celle de Red Bull Racing. Et on peut dire qu'il y a d'autres voitures sur la grille qui sont bien plus proches [de la RB19] dans leur concept que ne l'est l'AlphaTauri. Il suffit de regarder une Aston Martin ou même une McLaren. Si vous regardez la suspension arrière d'une McLaren, son concept est très proche du nôtre."

Le dirigeant britannique assure que la performance de l'écurie de Faenza à partir de 2024 dépendra toujours des choix et du travail faits au sein de son usine : "Tout dépendra de la qualité des personnes qui feront partie de l'équipe. Bien sûr, il y a certains éléments que nous pouvons fournir, comme c'est le cas avec Mercedes et Ferrari qui fournissent des boîtes de vitesses, des suspensions et des outils de simulation et de soufflerie à certaines équipes actuelles."

"Il s'agit d'une relation identique entre les entreprises. Bien sûr, c'est ensuite à eux de décider comment ils utilisent ces outils. On peut constater que McLaren a utilisé ces outils, à certains égards, mieux que ne l'a fait son fournisseur au cours d'une moitié d'année. C'est vraiment à eux de faire usage de ce qui est autorisé par le règlement."

Avec Jonathan Noble