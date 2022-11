Horner clarifie l'avenir de Ricciardo chez Red Bull

Charger le lecteur audio

Helmut Marko a-t-il parlé trop tôt ce vendredi, lui qui s'exprime toujours sans retenue auprès de nos confrères germanophones ? On sait que Daniel Ricciardo s'intéresse à un rôle au sein d'un top team après avoir accepté de quitter une écurie McLaren qui ne voulait plus de lui et perdu sa place sur la grille, et Red Bull Racing est une option évidente, mais hier, le conseiller sportif de la marque au taureau a affirmé que c'était déjà fait, avant de se rétracter.

"Ricciardo sera notre troisième pilote. Nous avons tellement de sponsors, nous devons faire des démonstrations et autres, alors bien sûr, il est l'un des plus en vue et le plus à même [d'assurer ce rôle]", a déclaré Marko à Sky Allemagne, affirmant par la suite auprès de Motorsport-Magazin : "J'ai dit 'si' nous le prenons comme troisième pilote. Le 'si' a été perdu. Nous discutons avec lui mais rien n'a encore été signé."

Le directeur d'équipe Christian Horner a ainsi dû clarifier la situation ce samedi en conférence de presse. "Nous n'avons rien signé pour l'instant, mais Helmut, dans son enthousiasme, l'a manifestement annoncé", explique-t-il. "J'imagine que cela signifie que Daniel va nous rejoindre – à moins qu'il décide de ne pas signer, bien sûr !"

Pur produit du Red Bull Junior Team, Ricciardo ferait ainsi son retour au bercail, lui qui avait passé onze ans dans le giron de la marque, jusqu'en 2018. "Daniel est un grand personnage", poursuit Horner. "Ses performances ont été décevantes à voir, il aurait voulu tirer bien davantage de cette saison. Mais il reste l'un des plus grands noms, l'un des plus grands personnages en Formule 1. Il est évidemment un ancien jeune pilote Red Bull."

Daniel Ricciardo est bien parti pour revenir chez Red Bull, mais il paraît peu probable que cela mène à un retour sur la grille de départ en F1

"Compte tenu des exigences qui pèsent sur les pilotes titulaires de nos jours, ne serait-ce que d'un point de vue marketing – nous sommes une écurie très active, nous faisons énormément de démonstrations et d'événements – avoir un pilote au profil et à l'historique de Daniel au sein de l'équipe, au sein du groupe, ne peut être qu'un atout pour nous. Nous allons évidemment l'utiliser au simulateur également et il participera éventuellement à certains événements… s'il signe un contrat. Mais je suis sûr que tout cela deviendra clair s'il signe un contrat."

Ricciardo, lui, a une idée bien précise en tête : faire son retour sur la grille de départ en 2024, même s'il sait que ça s'avère compliqué. Christian Horner annonce la couleur : ce ne sera pas chez Red Bull, quelles que soient les difficultés récemment rencontrées entre Max Verstappen et Sergio Pérez.

"Le contrat de Daniel est très spécifique pour une raison spécifique", indique le Britannique. "Nous avons un contrat avec Checo pour les deux prochaines années. Le partenariat de Max et Checo s'est avéré phénoménal pour nous, avec les cinq doublés de cette année, le championnat des constructeurs que nous n'avions pas gagné depuis huit ans – c'est un exploit – et évidemment la contribution totale des deux pilotes en matière de points."

"Ces deux pilotes ont véritablement une bonne relation. Ils ont fait de bonnes courses pour l'équipe et nous n'avons pas de raison d'imaginer que ce sera différent demain ou durant le reste de leur engagement contractuel envers l'équipe."