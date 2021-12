Horner : "Red Bull veut gagner sur la piste"

La bataille pour le titre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a semblé atteindre un nouveau niveau de tension lors du Grand Prix d'Arabie saoudite ce dimanche. En effet, la lutte des deux pilotes pour la victoire a été parsemée de nombreux incidents, que ce soit roue contre roue au premier virage ou un étonnant accrochage qui a valu dix secondes de pénalité à Verstappen pour avoir freiné en ligne droite au moment de rendre la première place à Hamilton. Au total, le Néerlandais a été sanctionné par la direction de course ou les commissaires à trois reprises ce dimanche.

Les deux hommes sont désormais au coude-à-coude à l'aube de la dernière manche à Abu Dhabi, avec 369,5 points chacun, si bien qu'un double abandon pourrait sacrer Verstappen. Christian Horner est toutefois catégorique : c'est à la régulière que Red Bull compte gagner. "On veut gagner en piste", insiste le directeur de Red Bull Racing. "Pas chez les commissaires, pas dans un bac à gravier. On veut gagner. La bataille a été dure tout au long de l'année. Il y a eu des batailles fantastiques entre ces deux pilotes, et j'espère que la course d'Abu Dhabi sera fair-play et propre."

"Nous nous rendons à Abu Dhabi à égalité de points, en tête au nombre de victoires. Qui l'aurait cru au début de l'année ?" se demande Horner. "Si vous nous aviez donné cette opportunité de remporter ce Championnat du monde à Abu Dhabi au dernier Grand Prix après 21 courses d'une intense bataille avec Mercedes, je pense que l'enthousiasme aurait été à son paroxysme dans notre équipe. Je pense que ç'aurait été pareil pour vous [journalistes], compte tenu de la domination que l'on a vue ces sept dernières années."

Voilà près d'une décennie que Red Bull n'avait pas connu l'excitation et le stress de jouer le titre au dernier Grand Prix, et Horner s'attend ainsi à ce que son équipe soit galvanisée.

"C'est la première fois depuis 2012 et 2010 avec Sebastian [Vettel] que des écuries rivales abordent la dernière course en lutte pour le titre mondial des pilotes. Il n'y aura aucun problème à motiver les troupes pour ce dernier week-end. La course a été folle ici, nous en sommes sortis avec une deuxième place, et nous sommes parvenus à mener une grande partie de la course à nouveau. Mais Dame Chance sourit à Lewis en ce moment. Ocon a roulé sur son aileron avant au départ, il a percuté Max par l'arrière. Cette chance lui profite", affirme l'Anglais.