Horner : Red Bull a sa meilleure équipe technique de tous les temps

Après une longue période de vache maigre, Red Bull Racing a remporté son premier titre des constructeurs depuis 2013, à la suite du sacre de Max Verstappen chez les pilotes à Suzuka. Il s'agit de la première couronne de Red Bull en tant qu'écurie depuis le début de l'ère hybride.

Le directeur d'équipe Christian Horner a rendu hommage à Adrian Newey, Chief Technical Officer, qui a encore une fois supervisé une campagne victorieuse, 30 ans après son premier titre mondial. Interrogé sur la contribution actuelle de Newey, Horner a répondu : "C'est Adrian et toute l'équipe technique. Pierre Waché, notre directeur technique, Enrico Balbo [directeur aéro], Craig Skinner [designer en chef], Ben Waterhouse [directeur de l'ingénierie]. Je pense que c'est la meilleure équipe technique que nous ayons jamais eue. Et je pense que cela montre tout le travail réalisé en coulisse pour atteindre ce genre de performances."

Horner rappelle que la bataille avec Mercedes pour le titre 2021 a contraint l'équipe à retarder le moment où elle a placé la majorité de ses ressources sur le projet 2022, par rapport à la concurrence.

"Pour que l'équipe fasse ce que nous avons fait l'an dernier et arrive avec une voiture aussi compétitive [cette année] en étant la dernière écurie à faire la transition, avec l'énorme pression du plafond budgétaire et de tout le reste cette année, il a fallu beaucoup de sang, de transpiration et de larmes", a déclaré Horner en utilisant cette expression anglophone imagée soulignant l'effort consenti.

"Je pense qu'avec la voiture, la manière dont nous nous sommes adaptés à la nouvelle réglementation, l'équipe d'ingénierie, c'est une performance phénoménale de toutes les personnes qui y ont participé, et je pense que Max a progressé depuis ce premier titre mondial. Son pilotage et son exécution des séances sont à un niveau encore supérieur, et il a tout mon respect car il mérite vraiment ce championnat. Tout le monde à l'usine, chez Red Bull, tous nos partenaires notamment techniques, a simplement passé la vitesse supérieure cette année, et c'est phénoménal."

Adrian Newey sert à boire à Christian Horner et à Helmut Marko

Horner a par ailleurs salué la contribution de Honda, dont le nom est apparu sur les monoplaces au Grand Prix du Japon à la suite d'un nouvel accord entre les deux parties. Et c'est justement Yasuaki Asaki, leader du projet Honda F1, qui avait reçu le trophée des constructeurs à Suzuka.

"En gagnant [à Suzuka], avec Honda qui confirme sa participation pour les trois prochaines années et Asaki-san, qui est l'un de ces héros en coulisse dans l'organisation Honda et chez Honda Racing Corporation, j'ai jugé qu'il était forcément la meilleure personne pour recevoir le trophée des constructeurs. [C'était] un grand moment de fierté pour tout le monde chez HRC."

"Nous sommes véritablement reconnaissants du soutien qu'ils nous ont apporté ces dernières années et, évidemment, en tant que fournisseur cette année, ils ont fait du super travail également. Tout comme nos autres partenaires tel ExxonMobil, avec ce nouveau carburant E10 cette année. Il faut que tout soit rassemblé pour obtenir de tels résultats, et nous l'avons fait, nous l'avons accompli."