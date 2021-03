La Formule 1 n'utilisera plus de bouteilles plastiques en 2021

Les objectifs et les efforts écologiques de la Formule 1 à long terme se poursuivent pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 et développer d'autres projets écologiques parallèles. Ainsi, les organisateurs souhaitaient faire disparaître le plastique et que celui présent lors des événements comme les Grands Prix soit à 100% réutilisé, recyclé ou composté.

Si les dirigeants du championnat avaient décidé de ces objectifs pour 2025, la F1 a choisi d'effectuer un grand pas dès la saison 2021 en s'efforçant de supprimer les bouteilles en plastique à usage unique dans les paddocks. À partir des essais à Bahreïn ce week-end et pour tous les Grands Prix de cette saison, les membres du staff officiel de la Formule 1 ne devront pas emporter avec eux de bouteilles à usage unique.

Les laissez-passer en plastique recyclé

La F1 s'est donc organisée pour multiplier davantage les fontaines à eau autour du circuit de Grand Prix de Bahreïn, des paddocks, des bureaux et des garages, afin que l'ensemble du personnel puisse accéder à une fontaine et se servir dans une gourde réutilisable. Pour les photographes et les caméramen, ils auront à leur disposition un sac à dos suffisamment plein pour être approvisionné toute la journée.

Ce sera aussi le cas pour les laissez-passer des pilotes, des membres du paddock et des fans. Ils seront désormais produits en plastique recyclé. La F1 estime un recyclage d'un équivalent de 143'275 bouteilles utilisées. Ce laissez-passer est lui aussi mis en place dès ce week-end pour les tests à Bahreïn.

Vettel l'avant-gardiste

Une des voix qui se sont le plus élevées contre l'utilisation massive du plastique en Formule 1 est celle de Sebastian Vettel. Le quadruple Champion du monde a souvent été aperçu en train de nettoyer ses bouteilles afin de les réutiliser. Il s'est mobilisé pour que la F1 stoppe complètement leur utilisation.

Interrogé par Motorsport.com l'an passé, Vettel déclarait que le monde de la F1 se tenait d'aller vers une technologie plus verte y compris sur les voitures et que cela devait concerner le plus de courses possible. "Autour des circuits, je pense que nous attirons beaucoup de public. Ils suivent et observent les courses, encouragent les pilotes et les équipes. Cela fait beaucoup de monde car c'est un grand événement. Qui dit grand événement dit beaucoup de détritus."

"Les gens aiment suivre les courses avec une bière, de l'eau ou autre chose. Régulièrement, on les voit distribuer des verres ou des bouteilles en plastique. Nous devons mettre fin à tout cela et trouver une bonne alternative pour donner des gobelets mais sans plastique. Ce serait bien que nous soyons une bulle sans plastique. Il y a beaucoup d'idées et je pense que nous pouvons trouver des solutions. Nous devons être dans les premiers et non dans les derniers. C'est mon avis."

