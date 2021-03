Bottas "pas pressé" de négocier un nouveau contrat avec Mercedes

Valtteri Bottas entame en 2021 sa cinquième année avec Mercedes. Après avoir aidé son équipe à glaner quatre titres constructeurs supplémentaires depuis 2017, le Finlandais a signé un nouveau contrat le liant à l'écurie allemande jusqu'à la fin de l'année. Comme son coéquipier Lewis Hamilton.

Lire aussi : Mercedes présente sa W12 pour la saison 2021 de F1

Mercedes souhaite se laisser du temps pour trouver les pilotes qui occuperont les deux sièges vacants pour 2022. Après avoir prolongé pour un an en 2019, Valtteri Bottas avait alors annoncé vouloir connaître rapidement son avenir et a accéléré les négociations pour un nouveau contrat en 2021. Un accord finalement signé en août 2020.

Cette fois-ci, le Finlandais déclare ne pas vouloir se dépêcher sur des discussions pour un renouvellement en 2022. "Je ne suis pas pressé", a t-il lancé lors de la présentation de la nouvelle Mercedes W12 le 2 mars.

"Je comprends le choix de l'écurie. À l'approche des grands changements prévus en 2022, si l'équipe a l'opportunité d'avoir toutes les options pour choisir ses pilotes, je pense que c'est bénéfique pour elle. Pour ma part, je ne suis pas dans l'urgence. Je préfère être pleinement concentré sur ma saison et mes objectifs. Le contrat pour la saison prochaine n'est pas encore tout à fait dans les discussions."

Objectif : battre Hamilton

L'avenir de Valtteri Bottas fera partie des points clés du marché des transferts de cette saison puisque George Russell, pilote junior de Mercedes, attend toujours sa place. Son contrat dans son écurie Williams prend fin à l'issue de la saison. Il avait effectué une brève apparition chez les Flèches d'Argent lors du GP de Sakhir où l'Anglais avait fait forte impression. Russell remplaçait alors Lewis Hamilton, touché par le COVID-19, au pied levé.

Voilà quatre ans que Bottas ne parvient pas à battre son coéquipier Hamilton au championnat. Il admet qu'il sera "déçu" si jamais il ne réussit toujours pas à l'emporter cette saison. "Bien sûr, dans un sens c'est décevant car battre Lewis est un objectif chaque année", déclare Valtteri.

"Mais ça serait encore plus décevant si je réalisais que j'aurais pu faire mieux car je constatais que j'aurais pu faire plus. Je ne veux pas avoir de regrets, c'est l'objectif principal cette année. Si je donne tout ce que j'ai, si je maximise mes chances comme je me le répète avec les gens avec qui je travaille, alors je n'aurai pas de regrets."

"Je fais comme si ce n'était pas Lewis contre qui je me bats pour gagner des titres. Pour l'instant, je n'y pense pas. Je reste concentré sur cette saison et on verra après."

Avec Luke Smith

partages