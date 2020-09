Valtteri Bottas prolongé par Mercedes en 2021

Valtteri Bottas disputera l'an prochain sa cinquième saison avec Mercedes en F1, après l'annonce officielle par l'écurie sextuple Championne du monde de la prolongation du contrat du Finlandais au-delà de la campagne 2020. Motorsport.com avait révélé le mois dernier qu'un accord de principe avait été trouvé entre les deux parties.

Cette information n'est donc pas une surprise tant, depuis plusieurs mois, l'ensemble des éléments disponibles ne laissaient entrevoir que cette solution comme véritable porte de sortie. En effet, seul Sebastian Vettel apparaissait comme un candidat potentiel crédible au second baquet Mercedes, mais cette hypothèse paraissait déjà en elle-même peu probable au vu de la forme de l'Allemand et de la dynamique du duo de pilotes de l'Étoile.

Dans son communiqué, Mercedes a annoncé que Bottas resterait avec l'équipe "au moins jusqu'à la fin 2021". Quant au #77, il déclare : "Je suis très heureux de rester avec Mercedes en 2021 et de bâtir sur les réussites que nous avons déjà connues ensemble. Merci à tous les membres de l'équipe et à la grande famille Mercedes pour leur soutien continu et leur confiance en moi. Je suis très fier de représenter cette grande équipe et l'étoile à trois branches au cours de notre aventure commune, [et] à nouveau l'année prochaine."

Toto Wolff, le directeur exécutif de Mercedes, a ajouté : "Nous sommes très heureux que Valtteri reste dans l'équipe pour au moins une saison supplémentaire. Nous voyons le Valtteri le plus fort que nous ayons jamais vu cette année – en termes de performances sur la piste, mais aussi physiquement et mentalement. Il est deuxième du championnat, a terminé la saison dernière en seconde position et joue un rôle très important dans la performance globale de notre équipe."

"Je suis convaincu que nous avons aujourd'hui le meilleur duo de pilotes en F1 et la signature de Valtteri est un premier pas important pour conserver cette force pour l'avenir. Valtteri est un gars simple et travailleur qui a de bonnes relations avec toute l'équipe – y compris son coéquipier, ce qui n'est pas évident lorsque les deux pilotes se battent pour le championnat. Je me réjouis de le voir continuer à mettre la barre plus haut avec nous cette année et en 2021."

Bottas, actuellement second du Championnat du monde à 30 points de son équipier Lewis Hamilton, principalement à cause d'une crevaison dans les derniers tours du GP de Grande-Bretagne, a remporté la manche inaugurale de la saison 2020, portant son total de victoires au volant de Flèches d'Argent à huit à l'heure d'écrire ces lignes.

Après quatre saisons comme titulaire chez Williams entre 2013 et 2016, il avait rejoint Mercedes pour la saison 2017, quelques semaines après l'annonce de la retraite surprise du Champion du monde 2016 Nico Rosberg. En 2019, il a pour la première fois de sa carrière terminé second du classement pilotes, sa meilleure position jusqu'ici, empochant au passage quatre GP.

C'est donc désormais vers l'avenir de Hamilton que les regards se tournent, même si la prolongation du contrat du Britannique, qui affirmait il y a quelques jours vouloir rester en F1 au moins trois ans de plus après 2020, semble ne devoir être qu'une formalité une fois les négociations finalisées.

