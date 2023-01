James Vowles veut changer la mentalité chez Williams

Charger le lecteur audio

James Vowles ne va pas être dépaysé par les 50 kilomètres qui séparent l'usine Mercedes à Brackley de celle de Williams à Grove, mais probablement davantage par les différences entre les deux écuries, l'une ayant remporté huit des neuf derniers titres mondiaux des constructeurs quand l'autre n'a pas été couronnée depuis le siècle dernier.

Après le départ de Jost Capito, Williams a nommé Vowles au poste de directeur d'équipe vendredi dernier. Le Britannique a précédemment passé pas moins de 21 saisons à Brackley, occupant le poste de stratège en chef au fil des ères BAR, Honda, Brawn et Mercedes, avant d'être promu au rôle de directeur de la stratégie début 2019.

Autant dire que Vowles arrive chez Williams avec une certaine expérience, même s'il n'a jamais réalisé de management à cette échelle. La tâche s'annonce ardue au sein de l'équipe qui s'est classée bonne dernière du championnat des constructeurs l'an passé, même si le plafond budgétaire et surtout le handicap aéro devraient faciliter son retour aux avant-postes, avec les ressources financières apportées depuis le rachat de l'écurie par Dorilton Capital en 2020. Vowles, lui, a identifié une priorité en particulier : un changement de mentalité.

Interrogé sur les lacunes de Williams, Vowles indique : "Ce qui ne va vraiment pas, c'est quand on souffre, quand on est malmené, quand l'équipe chute, ça ne s'améliore pas d'une année sur l'autre à moins de changer ce qui se passe : changer la culture, changer les méthodes et les systèmes."

"Je soupçonne que c'est en grande partie dû au fait que si l'on revient quelques années en arrière, nous n'avions pas la force qu'est Dorilton. Dorilton voulait vraiment investir et investira la somme nécessaire pour rendre cette équipe performante. Et je ne pense pas qu'il soit juste de dire que c'était le cas il y a quelques années. Cet impact va probablement mettre un moment à se faire sentir."

Alexander Albon (Williams)

"Mais je ne suis qu'un changement, et ce n'est pas une seule personne qui va permettre de réussir. Ce qui est nécessaire, c'est renforcer l'équipe technique tout en permettant aux incroyables talents déjà présents de briller et de prospérer. Je présume que l'environnement qu'ils ont eu autour d'eux n'y a pas été favorable, pendant un certain temps."

Malgré les succès récents de Mercedes, Vowles a également connu des saisons de galère, notamment lors de l'ère Honda, avec seulement six points marqués en 2007. Ainsi, cette prise de fonction dans une écurie en difficulté ne représente pas une arrivée en terre inconnue.

"J'ai la chance d'avoir connu l'échec à des niveaux que nombre d'entre vous ont malheureusement constaté publiquement", indique Vowles, faisant référence aux maux de la dernière Flèche d'Argent. "Même avant Mercedes, il y avait des moments où nous languissions dans une très mauvaise position : nous avons fait 12 courses d'affilée sans marquer de points [en réalité, neuf au maximum en 2002, 2005 et 2008, ndlr]."

"Il faut instiller là-bas une culture qui permette à tout le monde de se rendre compte qu'il faut s'enhardir. Il faut progresser, il faut avancer à l'unisson, et il faut que ce mouvement soit collaboratif. Je présume avec conviction que nous sommes simplement dans une situation où cette collaboration n'est pas au niveau où elle pourrait ou devrait être, simplement car quelques années de douleur ont cimenté cela."

L'expérience de Vowles avec la marque à l'étoile va donc s'avérer précieuse. "Quand nous avons demandé à notre équipe dirigeante quel était l'élément le plus important de l'équipe, on en revenait toujours à deux choses chez Mercedes : le personnel et la culture", poursuit-il. "Ce n'est pas l'atelier d'usinage, ni la soufflerie, ni le simulateur. Et j'estime que c'est exactement pareil chez Williams. Avant de mettre le pied là-bas, je ne suis pas sûr de notre situation actuelle, mais la première chose sur ma liste de priorités est d'assurer que tout le monde comprenne qu'il faut travailler ensemble."

James Vowles sur le podium du Grand Prix de Hongrie 2019

Actionnaire de Williams de 2009 à 2020 et directeur exécutif de l'équipe en 2012 avant de prendre la tête de Mercedes, Toto Wolff est idéalement placé pour analyser l'évolution de la structure de Brackley et ce que peut apporter James Vowles à celle de Grove.

"Quand nous avons commencé cette aventure [chez Mercedes], la philosophie prédominante était : voici une voiture, la voiture a besoin d'une bonne aéro et d'un moteur puissant, etc. Mais le fait que l'écurie soit un groupe de personnes qui ont rejoint l'aventure était presque toujours négligé", explique Wolff. "Et ces personnes ont des espoirs, des rêves, des objectifs, des angoisses, tout cela."

"James a fait partie de cette quête où nous avons développé notre culture et fixé des objectifs. Ainsi, il saura importer ça chez Williams. Je n'ai aucun doute sur le fait que James va découvrir des talents, des personnes motivées et ambitieuses, dans cette organisation. Et s'il ancre tout cela dans un état d'esprit positif et un environnement sûr en étant un directeur d'équipe attentionné, je pense que Williams peut tout à fait redresser la barre et avancer. Cela commence toujours au sommet, puis il faut que cela ruisselle dans l'écurie."

Wolff conclut : "J'ai été chez Williams, j'ai adoré y être. Et je ne doute pas que James adorera aussi."

Avec Jonathan Noble