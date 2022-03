Krack veut éviter à Aston Martin le même échec que BMW

Charger le lecteur audio

Lors de son bref passage en Formule 1 en tant qu'écurie à part entière, en collaboration avec Sauber de 2006 à 2009, BMW aurait bien pu remporter le titre mondial. La F1.08, si elle n'était que la troisième force du plateau, se défendait néanmoins face aux McLaren et aux Ferrari, si bien qu'à la mi-saison, Robert Kubica était au coude-à-coude avec Lewis Hamilton, Felipe Massa et Kimi Räikkönen à l'avant du classement général.

BMW avait toutefois un plan précis sur le long terme, et jouer le titre en 2008 n'était pas prévu. Face à l'arrivée imminente de la révolution technique de 2009, le constructeur bavarois a préféré concentrer ses ressources sur cette échéance, et Kubica n'a fini que quatrième du championnat ; la F1.09 n'était pas une réussite pour autant, BMW n'a signé que deux podiums l'année suivante, et sur fond de crise financière, la marque a claqué la porte de la Formule 1 prématurément.

De nos jours, Aston Martin a également une vision portée sur le long terme, ayant déclaré l'an dernier son objectif de remporter le titre mondial d'ici 2025, par la voix de celui qui était alors son directeur, Otmar Szafnauer. Ce dernier a depuis lors été remplacé par Mike Krack, qui était ingénieur en chef chez BMW Sauber lors de l'épopée de 2008 et qui voit en Aston Martin un potentiel similaire.

"Quand je me suis intéressé à Team Silverstone – quels que soient les noms que l'équipe a eus ces dernières années – j'ai un peu ressenti la situation que nous avions chez Sauber", commente Krack, qui vient de prendre la tête d'Aston Martin F1. "Nous étions dans une situation similaire où nous dépassions parfois ce qui était à notre portée, puis un grand partenaire est arrivé et tout devenait soudain possible. Nous avons quelque chose de similaire ici."

Mike Krack, directeur d'Aston Martin F1 Team

Le Luxembourgeois nuance néanmoins : "Les projets sur cinq ans ne se concrétisent pas toujours, il ne peut y avoir qu'un vainqueur. C'est vrai. Et comme maintenant par exemple, il y a souvent un bouleversement, une nouvelle réglementation à laquelle il faut s'adapter. Nous avons une structure de management concise, nous pouvons prendre des décisions très, très vite, et nous sommes très flexibles. Je pense que c'est un atout dont tout le monde ne dispose pas."

"Bien sûr, on ne peut pas planifier le succès, c'est clair. Mais il faut tout mettre en place pour l'accomplir. Avec BMW, nous avions aussi un projet sur cinq ans à l'époque. Et ça a été géré de manière très corporate, ce que nous devons éviter à tout prix ici. Bref, je pense qu'à ce stade, nous avons tout ce dont nous avons besoin, mais nous devons prendre les bonnes décisions. Et ça ne vient pas tout seul, nous devons en être parfaitement conscients : c'est un travail acharné sur de nombreuses journées, semaines et mois."

Reste à savoir ce dont sera capable Aston Martin lors de la saison à venir, après une campagne 2021 où l'ajustement de la réglementation technique et notamment la réduction de la surface du fond plat ont coûté cher à la compétitivité de la monoplace dans le contexte du gel des châssis, avec la septième place du championnat des constructeurs. Lors des essais de Barcelone fin février, Aston Martin était cinquième de la hiérarchie, mais était l'une des deux seules écuries à avoir fait son meilleur temps avec les gommes les plus tendres, aux côtés de Mercedes.

Ainsi, lorsqu'il lui est demandé ce qui permettrait à Aston Martin de qualifier sa saison d'excellente ou d'exceptionnelle en fin d'année, Krack répond : "Tout d'abord, nous devons avoir une voiture très, très compétitive. C'est la clé. Nous devons donc concentrer tous nos efforts sur le fait de rendre la voiture aussi rapide que possible et de la développer le plus vite possible. Si nous y parvenons, je pense que nous serons en très bonne position à la fin de l'année."

"Nous ne devons pas oublier que nous avons des concurrents très, très compétitifs. Et nous devons respecter ce qu'ils font. Mais il faut que nous essayions d'être meilleurs dans tous ces domaines, et nous verrons à la fin de l'année où nous nous situerons. Si nous pouvons faire ce commentaire à Abu Dhabi, je serai un homme très heureux."

Propos recueillis par Adam Cooper