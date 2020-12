Kvyat : "Dommage" qu'AlphaTauri n'ait pas annoncé sa décision

Daniil Kvyat sera, selon toute vraisemblance, remplacé chez AlphaTauri en 2021 par le pilote junior de la filière, Yuki Tsunoda, qui a terminé troisième du championnat F2 cette saison. Mais aucune annonce officielle sur le second baquet de l'équipe italienne n'a encore eu lieu alors que le Russe sait son avenir scellé, s'orientant déjà vers l'idée d'envisager un retour en 2022.

Quand Motorsport.com lui a demandé s'il pensait avoir fait sa dernière apparition en Formule 1, Kvyat a répondu qu'il voulait "prendre des vacances" et "ensuite nous verrons pour 2022". Puis il a ajouté : "J'essaierai de revenir, parce que je me sens dans la bonne ambiance avec les bonnes personnes autour de moi dans la bonne voiture, [c'est] ce que j'aime."

Lire aussi : Gasly a arraché la 10e place du championnat à Stroll

"Je peux être extrêmement compétitif, et je sens que j'ai encore beaucoup à donner. Je suis bien sûr reconnaissant pour tout, pour toutes ces années. C'était très, très bien, ces deux dernières années avec l'équipe. C'est fantastique. Ils sont incroyables.

"Mais c'est dommage que je ne puisse même pas dire si je serai là ou pas l'année prochaine. C'est un peu drôle, je parle ici avec vous et ils ne m'ont toujours pas donné de nouvelles officielles. C'est à peu près tout."

Kvyat termine ainsi son troisième passage différent au sein de l'écurie basée à Faenza puisqu'il avait été titularisé chez Toro Rosso en 2014 avant de faire le grand saut chez Red Bull en 2015, en remplacement de Sebastian Vettel. Il avait ensuite été rétrogradé début 2016, faisant alors son retour au sein de la petite Scuderia jusqu'à la fin de la saison 2017, où il avait été remercié avant même la fin de la campagne. Il avait fait un retour surprise début 2019, dernière année avant le changement de nom du constructeur pour devenir AlphaTauri.

Quand il lui est demandé s'il pense que son temps au sein de la filière Red Bull a finalement touché à son terme, il se ne montre pas définitif : "On ne peut jamais dire jamais. La vie vous apprend à ne jamais dire jamais à rien. Mais bien sûr, je pense que nous avons été en pointillés depuis assez longtemps maintenant. J'avais un contrat pour ces deux ans. C'était le contrat. C'est tout. Et pour le reste, demandez à Helmut [Marko]."

Kvyat a précisé qu'il était "désormais libre" et qu'il était ouvert à toutes les options pour 2021, tout en laissant entendre qu'il pourrait se retirer des courses pendant un an. "Je suis ouvert à de nombreuses idées, je ne dis pas non à rien pour le moment. L'année prochaine, je pense qu'en ce qui concerne la course, peut être que je prendrais une année sabbatique. Mais nous verrons bien. Si quelque chose de vraiment très bien se présente, je pense que je pourrais dire oui, bien sûr. Sinon, nous essaierons de nous concentrer sur un retour en Formule 1 en 2022."

Avec Luke Smith et Adam Cooper

Voir aussi :