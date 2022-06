Lance Stroll a connu un problème moteur en Q1

Charger le lecteur audio

Lance Stroll a une nouvelle fois été la cible des critiques samedi soir à Bakou, après avoir provoqué le seul drapeau rouge de la séance à la suite d'un crash dans le deuxième virage. Le pilote canadien n'a pas réussi à s'extirper de la Q1 alors qu'il essayait de rattraper son retard sur son coéquipier, Sebastian Vettel. Stroll et son équipe Aston Martin ont eu du mal à expliquer les raisons d'un tel écart avec Vettel, mais il est apparu qu'un problème de configuration de son unité de puissance Mercedes l'a ralenti.

Motorsport.com a appris que le problème subi avait empêché Stroll d'être à fond pour ses qualifications, le manque de puissance lui ayant coûté environ 0,6 seconde par tour. Aston Martin a travaillé avec Mercedes pendant la nuit pour reproduire les conditions qui ont déclenché le problème et sont confiants que ce souci a été résolu pour s'assurer qu'il ne se répètera pas à l'avenir.

"En collaboration avec notre fournisseur du groupe propulseur, nous avons été en mesure de reproduire rétrospectivement la cause du problème et de comprendre pourquoi il a affecté la voiture de Lance", a expliqué Tom McCullogh, responsable de la performance de l'écurie de Silverstone à notre micro. "La bonne nouvelle est que le problème a été résolu et n'aura donc pas d'impact négatif sur les performances en course."

Lance Stroll dans la section du château

La Q1 de Stroll s'est terminée lorsqu'il a percuté les Tecpro au virage 2 lors de sa deuxième tentative, après avoir foncé dans le mur au virage 7 durant son tour précédent. Avec peu de temps pour vérifier les dégâts causés par le premier incident, Stroll a poussé pour une dernière tentative avant de freiner trop tard.

"Je suis évidemment frustré de la façon dont les qualifications se sont terminées", a partagé Stroll à froid. "Après mon premier blocage, la voiture réagissait encore bien, et je savais que le temps était compté, c'est pourquoi j'ai décidé de rester et d'essayer de faire un autre tour rapide. Ensuite, je pense que j'ai freiné trop tard dans le deuxième virage. C'est malheureux, mais il y a beaucoup d'opportunités de dépassement ici à Bakou, et, comme nous l'avons vu plusieurs fois auparavant, tout peut arriver ici. Il y a encore beaucoup de choses pour lesquelles se battre."

Alors que Stroll n'a pas réussi à sortir de la Q1 et s'alignera en 19e position sur la grille, son coéquipier Vettel est allé jusqu'en Q3 et s'élancera de la neuvième place pour la course.