La FIA recommande de revoir la procédure de file d'attente des stands

C'est peut-être passé inaperçu, mais Mick Schumacher et Kevin Magnussen, les deux pilotes Haas, ont été convoqués par les commissaires FIA après les qualifications du GP d'Azerbaïdjan quant à une potentielle infraction dans la voie des stands du circuit de Bakou.

Alors qu'une queue s'était formée au bout de la voie des stands avant le début de la Q1, lorsque le feu était encore rouge, les deux hommes se sont insérés de force dans la file, ce qui est interdit. En effet, l'article 34.8 du Règlement Sportif de la F1 dispose que : "Toute voiture placée au bout de la voie des stand avant le début ou la reprise d'une séance d'essais doit être en ligne dans la voie rapide et s'élancer dans l'ordre d'arrivée, à moins qu'une autre voiture ne soit indûment retardée."

Néanmoins, les commissaires ont jugé que l'équipe américaine avait été mise dans une position délicate et qu'aucune sanction ne devait être prononcée en conséquence. Puisque les autres équipes ont fait sortir leurs pilote très tôt pour se préparer au début de la Q1, Schumacher et Magnussen, qui occupent les derniers garages, étaient bloqués et ne savaient donc pas où se placer dans la file.

Les commissaires ont indiqué qu'ils "acceptaient que l'emplacement du garage de l'équipe rendait impossible, dans les circonstances, l'alignement en ordre des voitures de l'équipe sur la voie rapide, compte tenu du nombre de voitures qui s'y trouvaient déjà."

Mick Schumacher, Haas F1 Team

"Il est noté que les deux voitures se sont élancées de manière sûre et qu'il aurait été extrêmement difficile, voire impossible, pour l'équipe de déterminer l'ordre de départ des voitures. La seule option restante serait de partir derrière toutes les autres voitures, ce qui signifie que les équipes qui se voient allouer des garages à la sortie de la voie des stands devront toujours sortir en dernier, à moins qu'elles ne choisissent de quitter leur garage beaucoup plus tôt."

Notons que ce n'est pas la première fois que l'équipe située au bout de la pitlane doit jouer des coudes pour prendre la piste. Lors du Grand Prix du Mexique 2021, Williams avait également été convoquée pour des raisons similaires. Là aussi, aucune sanction n'avait été prononcée.

Étant donné que les commissaires ont conseillé de se pencher sur le règlement, la procédure de file d'attente sera probablement passée en revue lors de la prochaine réunion entre les directeurs sportifs et la FIA, qui discutent des modifications potentielles à apporter au règlement avant qu'elles ne soient soumises à la Commission F1.