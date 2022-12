Pour Lando Norris, un podium ne suffit pas

Charger le lecteur audio

En 2022, Lando Norris a porté presque seul sur ses épaules l'écurie McLaren. Associé à un Daniel Ricciardo aux abonnés absents, Norris évoluait quasi constamment aux avant-postes et s'est classé dans le top 8 à 14 reprises en 22 Grands Prix ; par huit fois, c'était lui le "meilleur des autres", à savoir le représentant le mieux placé d'une écurie autre que l'un des trois top teams.

Le podium de Norris à Imola a été un résultat particulièrement remarqué, justement le seul accompli par un pilote d'une telle équipe cette année. Et le mérite était au rendez-vous : certes, le Britannique a profité du tête-à-queue de Charles Leclerc, qui venait de le doubler, mais son rythme était néanmoins excellent pour être à la lutte avec une Ferrari à ce stade de l'épreuve. Il n'a franchi la ligne d'arrivée qu'à 18 secondes de la deuxième place occupée par Sergio Pérez. Cependant, en 2021, c'est à quatre reprises qu'il avait fini dans le top 3.

Ainsi, lorsque Motorsport.com lui demande si cela représente quoi que ce soit à ses yeux d'être le seul pilote de milieu de grille à avoir signé un podium, Norris répond : "Un petit peu. Un podium représente toujours quelque chose. Cela représente quelque chose à mes yeux, et à ceux de l'équipe. Mais un seul ne suffit pas. Un seul, c'est un coup de chance, tout ça. On veut avoir l'impression de mériter d'y être à chaque fois, et nous méritions certainement d'y être, mais nous n'étions pas suffisamment rapides pour y être. Nous étions loin devant la position où nous méritons d'être. Bref, une fois ne me suffit pas. Ce n'est pas un assez bon travail de la part de toute l'équipe."

Norris a nettement pris la septième place du championnat, avec 30 points d'avance sur Esteban Ocon, mais le manque de performance de Daniel Ricciardo a privé McLaren de la quatrième place du classement des constructeurs face à Alpine, à 14 unités près.

"Tout cela est dû à la voiture que nous avons eue", poursuit l'Anglais. "Tout le monde travaille dur, tout le monde sait que ce n'est pas nouveau. Nous savons que nous avons connu une saison très dure, nous l'avons trouvée difficile."

"C'était assez en dents de scie. Il y a des week-ends comme [Abu Dhabi] où nous sommes rapides, et il y a le Brésil, l'un de nos pires week-ends de toute la saison. Sur les deux derniers Grands Prix, nous sommes passés d'un des pires moments de l'année à l'un des meilleurs. Nous avons donc encore beaucoup de choses à apprendre. Mais il faut que nous fassions un pas en avant l'an prochain, et j'ai le sentiment que tout le monde consent les efforts nécessaires pour ce faire. L'avenir nous le dira."

Propos recueillis par Luke Smith