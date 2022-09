Leclerc : "Je dois garder confiance dans l'équipe, et je le fais"

Charger le lecteur audio

Charles, quelles leçons tirez-vous de Spa concernant les performances de Ferrari mais aussi la stratégie pour aller chercher le point du meilleur tour ?

On en a parlé. Et on est passé par le même processus de travail qu'habituellement, et on en tirera des leçons. Mais le plus important est évidemment de comprendre l'écart de performance avec Red Bull, car c'était le plus gros problème à Spa. Je pense qu'on a quelques réponses. Ou au moins certaines directions à prendre. On verra. Ce week-end… On ne peut pas vraiment appliquer ici ce que l'on a appris à Spa, mais à Monza ce sera important.

Est-ce que ce sera un problème à Zandvoort ?

Le niveau d'appui ici est différent. Donc je pense que ce sera différent ici. Et j'espère que ce sera plus conforme à ce que l'on a vu durant la première partie de saison.

En course, il faut compter sur l'équipe pour les décisions stratégiques. Faites-vous confiance à l'équipe ?

Je dois garder confiance dans l'équipe, et je le fais. Je pense que c'est super important, surtout quand on traverse des moments plus difficiles. Mais globalement, au niveau de l'équipe, on est très unis et je fais pleinement confiance à l'équipe.

Quelle était la raison du manque de performance de Ferrari à Spa ?

Encore une fois, je pense qu'il s'agit plus probablement d'un ensemble de directions à prendre, plus qu'autre chose. Mais on n'en a pas la pleine confirmation. On a beaucoup de petites choses qui nous font penser à ça, mais je pense que l'on saura à Monza si l'on parvient à revenir un peu plus près de Red Bull en performance. Ça signifiera alors qu'on a compris quelque chose.

Charles Leclerc à Zandvoort ce jeudi.

Êtes-vous plus détendu sachant que le titre est désormais difficilement accessible ?

Non, pas plus détendu. Bien sûr, maintenant je ne sais pas combien de points il y a entre Max et moi… J'ai arrêté de compter. Mais il y en a beaucoup. On va prendre les choses course après course, voir ce qui est possible. S'il y a une bonne surprise à la fin de l'année, tant mieux. En regardant les choses telles qu'elles sont maintenant, c'est extrêmement difficile de faire en sorte que ça le fasse. Mais il reste beaucoup de choses pour lesquelles se battre : le championnat constructeurs, la deuxième place du championnat [pilotes]. Donc je vais me battre jusqu'au bout.

Y a-t-il une part de malchance avec le tear-off de Verstappen qui a atterri dans votre écope de frein ?

On ne peut pas calculer ce genre de choses, donc c'est comme ça. Je pense qu'à l'avenir, il serait bon de trouver une solution pour que les tear-offs restent dans la voiture, car dans cette situation en particulier, je pense qu'il y avait de l'huile ou quelque chose comme ça et je ne voyais rien dans ma visière, et pareil pour tous les pilotes devant moi. La première occasion pour retirer ce tear-off est intervenue dans cette ligne droite. Il y avait des tear-off qui volaient dans tous les sens, et on ne peut rien y faire. Je ne suis évidemment pas en colère contre Max, ce n'est pas la faute des pilotes, mais on pourrait envisager de trouver un moyen pour garder les tear-offs quelque part dans la voiture.

Il y avait auparavant une règle obligeant à les garder dans le cockpit…

J'imagine qu'il y a des raisons pour lesquelles cette règle a été supprimée, dont je n'ai pas connaissance, mais il y a peut-être d'autres solutions.