Leclerc et la lutte avec Sainz : "Ça devrait toujours être comme ça"

Alors que Max Verstappen se dirigeait vers une nouvelle victoire et Red Bull vers un doublé à Monza, la bataille faisait rage entre les deux Ferrari pour la dernière marche d'un podium forcément très convoité pour un pilote de la Scuderia. Finalement, au prix d'une résistance de tous les instants, Carlos Sainz est parvenu à tenir son équipier en respect.

Et même si la lutte a parfois été âpre, Charles Leclerc, quatrième, n'a pas caché avoir beaucoup aimé ces derniers tours intenses : "Personnellement, j'ai vraiment apprécié. À mon avis, la course, ça devrait toujours être comme ça. Cela me rappelle l'époque du karting où nous étions tous à la limite, nous pouvions nous suivre les uns les autres. Avec le DRS, nous pouvions rester très proches les uns des autres. Avec Carlos, c'était vraiment à la limite."

Leclerc a reconnu que Sainz et lui avaient peut-être été parfois un peu trop loin au freinage, mais qu'il n'y avait pas de rancune, même s'il soupçonnait Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, de ne pas avoir vu les choses de la même manière : "Ça a été chaud à de très nombreuses reprises", a poursuivi Leclerc. "Il y a eu beaucoup de moments où c'était très serré."

"Nous bougions tous les deux un peu trop au freinage, mais au final, je n'ai pas à me plaindre. C'est ce que j'aime dans la course, l'adrénaline que l'on ressent quand on se bat l'un contre l'autre. C'était vraiment amusant. Carlos était à la limite du côté de la défense, et moi à la limite du côté de l'attaque."

"Pour nous deux, c'est très important d'être sur le podium ici à Monza, alors nous avons tout donné. J'ai toujours dit que c'est comme ça que j'aime la course. Aujourd'hui, j'ai adoré. Nous allons nous entretenir avec Fred ; je suis sûr qu'il a besoin d'un peu de repos pour l'instant, car son rythme cardiaque était élevé dans les derniers tours !"

Vasseur a plaisanté au sujet de la fin de l'épreuve, même s'il s'est montré fier de ne pas être intervenu pour geler les positions. "C'est un sentiment un peu étrange, mais je suis un grand partisan du 'let them race'. Je leur ai dit qu'il ne fallait pas prendre de risque, c'est toujours relatif. Mais j'ai vraiment apprécié les deux derniers tours. Nous en discuterons après la course, mais ce soir et demain, ils sont à l'usine. Je n'ai pas figé les positions. Je ne veux pas voir [le replay] ce soir !"