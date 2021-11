Hamilton : "Je veux être le plus pur des pilotes"

Pour Lewis Hamilton, il n'y a manifestement pas que le résultat qui compte, il y a aussi la manière. Le septuple Champion du monde est revenu en détail sur sa bataille pour le titre face à Max Verstappen lors d'un long entretien avec quatre médias dont Motorsport.com, bataille qui a été marquée par des luttes sans concession avec des collisions ou d'autres incidents tels que celui d'Interlagos, qui a fait couler beaucoup d'encre, où le pilote Red Bull est brièvement sorti de la piste en emmenant son rival avec lui.

Hamilton a ensuite évoqué son état d'esprit, et lorsqu'il lui a été demandé pourquoi il était si déterminé à être propre en piste quand même son héros d'enfance Ayrton Senna ne l'était pas forcément, le pilote Mercedes a expliqué : "C'est juste la manière dont mon père m'a élevé. Il disait que c'était toujours en piste qu'il fallait s'exprimer."

"Enfant, j'ai subi du harcèlement, non seulement à l'école mais aussi sur les circuits, et nous voulions les battre à la régulière, pas grâce à un abandon ou à un accrochage. Car il est alors impossible de nier que l'on est meilleur. S'il y a des accrochages, ils peuvent dire : 'Oh, ouais, mais il s'est passé ça, ce pilote a cette stratégie'. Je veux être le plus pur des pilotes, de par ma vitesse, mon travail acharné et ma détermination, afin que ce que j'ai accompli ne puisse être remis en question par la suite."

Il est arrivé à plusieurs reprises que Hamilton cède face à un Verstappen agressif, selon lui la bonne approche afin de ne pas gâcher un bon résultat. Surtout, il considère que l'ego ne devrait pas jouer un rôle.

"Je ne suis pas trop important ou trop accompli pour céder et reprendre la bataille plus tard", a affirmé le Britannique. "Je sais que c'est parfois le chemin qu'il faut prendre. Il faut être le plus malin des deux. Et on perd parfois des points en faisant ça, c'est sûr, mais il ne s'agit pas que de moi. J'ai 2000 personnes derrière moi, et cette décision égoïste que je pourrais prendre – 'Non, je vais tenir bon', et abandonner – coûte à toute mon équipe des primes potentielles à la fin de l'année, tout le dur travail qu'elle doit faire, les dégâts de la voiture. Je suis également conscient de ces choses-là."

Et si Hamilton en a conscience, c'est grâce à sa considérable expérience de batailles aux avant-postes face à des Fernando Alonso, Sebastian Vettel et autres Nico Rosberg. "[Verstappen] n'est pas le seul pilote contre qui j'ai couru qui soit comme ça. J'ai couru contre tant de pilotes dans ma carrière, et ils étaient tous très différents dans leur comportement. Et c'est intéressant."

"Maintenant que je suis plus âgé, j'étudie plus en détail leur caractère et un peu leurs origines, leur éducation. Notre éducation est la raison pour laquelle nous agissons de telle manière et nous nous comportons de telle manière, bonne ou mauvaise. J'essaie de les comprendre afin de mieux savoir avec qui je me bats", a conclu l'Anglais.

Propos recueillis par Jonathan Noble

Abonnez-vous à Motorsport.com Prime pour lire l'interview complète de Lewis Hamilton.