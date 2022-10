Magnussen : "Vettel a montré pourquoi il est quadruple champion"

Charger le lecteur audio

C'est au tout dernier tour du Grand Prix des États-Unis que s'est jouée la huitième place – et finalement la septième, Fernando Alonso ayant été pénalisé – entre Kevin Magnussen et Sebastian Vettel.

Magnussen concluait un relais de 38 tours en pneus mediums, tandis que Vettel, lui, finissait sa course par 15 boucles en durs rodés. Forcément, le pilote Aston Martin – retardé lors de son second arrêt au stand – était nettement plus rapide. Relégué à sept secondes de la Haas à cinq tours du but, Vettel a fait la jonction dans la dernière boucle et a finalement pris l'avantage par l'extérieur dans le quadruple droite. Cette manœuvre a soulevé l'enthousiasme, y compris celui de Magnussen, qui a lancé sur F1 TV : "Il a montré pourquoi il est quadruple Champion du monde."

Le Danois a précisé, relayé par le site officiel de la F1 : "Bien sûr, je suis dégoûté d'avoir perdu une place face à Sebastian, mais je dois dire que c'était un sacré pilotage de sa part. C'est là qu'on comprend pourquoi il est quadruple Champion du monde. Ça a beau m'avoir agacé, c'était quand même impressionnant à voir."

Dix-huitième à l'issue du premier tour, Magnussen a été le seul pilote à faire fonctionner une audacieuse stratégie à un arrêt, parcourant effectivement les deux tiers de la course avec les mêmes gommes mediums. "Ce n'est que dans les trois derniers tours que les pneus étaient finis", a-t-il précisé.

Et s'il croyait avoir marqué les deux points de la neuvième place, le pilote Haas en a finalement eu quatre. "C'est très important", a-t-il souligné. "Nous sommes dans une bataille très serrée avec AlphaTauri pour la huitième place, il faut vraiment que nous conservions cette huitième place, et ces deux points ont fait une grande différence."

"Bien sûr, il reste trois courses, tout peut arriver, mais c'est très important. Je suis super fier de l'équipe : nous n'avons pas la voiture la plus rapide, mais nous avons quand même réussi ça avec une stratégie géniale qui est entièrement due à la préparation et aux conseils que m'a donnés l'équipe avant la course."

Avec 38 points au compteur, Haas occupe actuellement la huitième position du championnat des constructeurs, avec deux longueurs d'avance sur AlphaTauri et treize de retard sur Aston Martin.