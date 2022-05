La malédiction du vendredi se poursuit pour Bottas

Charger le lecteur audio

Lors de son tout premier tour d'essais libres ce vendredi à Monaco, Valtteri Bottas a connu une défaillance du MGU-K (qui récupère l'énergie du freinage), avant même d'avoir pu signer le moindre temps. S'il a pu revenir au stand, il n'a pas réussi à ralentir suffisamment sa monoplace et a commis dans la foulée un excès de vitesse de plus de 20 km/h, lui valant en sus une amende de 1000 euros.

Il a donc passé la quasi intégralité des Essais Libres 1 dans le garage d'Alfa Romeo, pendant que son écurie débutait le travail pour remplacer à la fois le MGU-K et la boîte de vitesses en vue des EL2 qu'il a pu disputer. Mick Schumacher a rencontré des soucis similaires lors des EL1 également, et a vu les mêmes changements être faits sur sa Haas VF-22.

Depuis Imola, Bottas connaît des vendredis très perturbés et n'a jamais disputé l'intégralité des séances depuis lors, que ce soit à cause de problèmes techniques ou d'un accident. Le Finlandais n'a pas manqué d'en plaisanter : "J'ai déjà dit à Fred [Vasseur, le directeur d'Alfa Romeo] que pour Bakou, je devrais peut-être arriver le vendredi soir", a-t-il déclaré lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur sa malchance.

"Je veux dire, c'est de la malchance. Et un autre problème complètement différent, le MGU-K. Je pense que Mick a eu le même souci lors de la même séance, mais je ne crois pas qu'il y en ait eu lors des EL2. Je suis sûr qu'ils sont sur le coup. Je ne connais pas la cause. On ne pouvait donc pas faire grand-chose. Je ne pense pas qu'on puisse se permettre d'avoir autant de problèmes. Et il y a encore une longue, longue saison devant nous. Donc on verra."

Concernant son excès de vitesse, il explique : "J'ai reçu une amende pour excès de vitesse parce que le MGU-K fonctionnait toujours. J'étais au limiteur mais je ne pouvais pas aller plus lentement. C'était un peu étrange !"

En tout cas, Bottas ne cache pas que Monaco est un circuit où manquer une séance est un problème : "Il est certain que vous avez besoin de chaque tour, et il a fallu un certain temps lors des EL2 pour m'y habituer, et j'étais de plus en plus à l'aise à chaque tour. Et avec le trafic ici, il n'y a pas beaucoup de tours propres avant les qualifications. Donc j'espère des EL3 propres."

Le Finlandais a signé le 13e temps des EL2, sur un circuit qui est attendu comme jouant sur les qualités de la C42. "Cette voiture devrait être dans le top 10, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Je dois certainement trouver plus de choses de mon côté, mais il faut aussi voir pour les réglages. Je veux dire, la différence avec les années précédentes est que le pilotage est beaucoup plus rude, comme si vous sentiez les déformations et les dévers de la piste."

"Ça rebondit beaucoup cette année, c'est clairement un peu plus dur que les années précédentes. Ce n'est pas trop mal, mais de mon côté, c'était la première séance du week-end, donc j'y allais pas à pas, et je suis sûr qu'il y a plus à venir de mon côté et du côté de la voiture. J'ai donc besoin de voir si nous pouvons rendre la voiture un peu plus agréable. Nous pouvons voir quelles sont les options, comment nous pouvons trouver plus de performance."

De l'autre côté du garage Alfa Romeo, Zhou Guanyu a eu de la réussite après avoir échappé à un accident alors qu'il a connu une défaillance des freins à la sortie du tunnel en fin d'EL1. Les réparations effectuées par l'écurie l'ont privé du début des Essais Libres 2.