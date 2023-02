Vettel, Gasly, Verstappen... Marko évalue les stars de Red Bull

Charger le lecteur audio

Voilà plus de 20 ans que Helmut Marko dirige d'une main de fer le programme de jeunes pilotes de Red Bull en sport auto, avant même que la marque autrichienne n'ait eu ses écuries de Formule 1. Pas moins de 97 athlètes sont passés dans ses rangs, dont 26 ont atteint l'élite.

Marko a fait et défait bien des carrières, et dans le Red Bulletin, il s'est exprimé sur huit pilotes qui ont marqué l'histoire du taureau rouge ou courent actuellement pour Red Bull Racing ou la Scuderia AlphaTauri. Comme toujours, sans langue de bois !

Sebastian Vettel, "très analytique" dans son travail

Quadruple Champion du monde, Sebastian Vettel a la particularité d'être devenu le plus jeune vainqueur en Grand Prix de l'Histoire avec Toro Rosso à Monza en 2008, à 21 ans (ensuite battu par Max Verstappen), avant de remporter le premier succès de Red Bull Racing l'année suivante. Il a offert à la structure de Milton Keynes ses quatre seuls titres mondiaux avant ceux de Verstappen, et son travail méthodique n'y est pas étranger, estime Marko.

"Il faisait l'usage ultime de toutes les possibilités techniques", affirme l'Autrichien. "C'est notamment pour ça qu'il a finalement pris l'avantage sur un talentueux Mark Webber."

Un manque de constance pour Daniel Ricciardo

Lorsque Daniel Ricciardo a débarqué chez Red Bull Racing en 2014 après deux saisons à Faenza, il a frappé fort : pour cette première campagne de l'ère turbo hybride, l'Australien a tout bonnement détrôné le quadruple Champion du monde en titre, Sebastian Vettel, remportant trois victoires. Vettel est parti et Ricciardo est devenu le leader de l'écurie... jusqu'à l'arrivée à ses côtés du jeune Max Verstappen. Se sentant progressivement délaissé, Ricciardo a préféré aller voir ailleurs fin 2018, avec alors sept succès à son palmarès.

Daniel Ricciardo devance Sebastian Vettel au Grand Prix de Belgique 2014

"Dans sa première année chez Red Bull, il a battu Vettel par trois victoires à zéro", souligne Marko. "L'arrivée de Max a été un tournant dans sa carrière. Plutôt que de relever le défi, il voulait garder ses distances. Et vous savez ce qui est arrivé ensuite. C'est dommage."

"C'est toujours agréable de travailler avec lui. Sa vitesse est comparable à celle de Max, mais il lui manque juste cette constance ultime."

La relation "néfaste" de Carlos Sainz avec Verstappen

Avant de rejoindre Renault, McLaren et Ferrari, Carlos Sainz a passé de longues années dans le giron Red Bull et a fait ses débuts chez Toro Rosso en 2015, d'abord aux côtés du prodige Verstappen, puis avec Daniil Kvyat lorsque le Néerlandais a été promu. Considéré par Marko comme particulièrement véloce dans les virages rapides, Sainz n'a pas démérité mais n'avait pas de perspectives d'avenir ; prêté à Renault, il a ensuite vu Red Bull lui préférer Pierre Gasly pour remplacer Daniel Ricciardo en 2019 et a donc décidé de voler de ses propres ailes. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans une monoplace assez compétitive pour jouer aux avant-postes en 2022, même s'il n'a pas convaincu outre mesure.

"Il a eu la malchance d'avoir Max comme coéquipier", déplore Marko. "L'ambiance entre ces deux-là, chez Toro Rosso, était assez néfaste. Dans notre situation de l'époque, je ne voyais pas comment le garder avec nous. Il est donc parti chez Renault, McLaren, puis Ferrari."

Alexander Albon, "trop gentil"

Alexander Albon fait partie de ces pilotes à qui Red Bull a donné une seconde chance : il faisait partie du RBJT en 2012, pour sa première (double) campagne en monoplace, en l'occurrence en Formule Renault 2.0, mais il n'avait marqué aucun point en Eurocup et signé aucun podium dans le championnat Alps.

La marque au taureau l'avait alors délaissé mais a fait appel à lui en 2019 chez Toro Rosso, faute de pilotes dans son giron pour pallier le départ de Daniel Ricciardo. Albon n'a pas démérité pour ses débuts et a profité des performances médiocres de Pierre Gasly chez Red Bull pour le remplacer à la mi-saison, jusqu'à fin 2020. L'Anglo-Thaïlandais était un peu plus compétitif que le Français mais restait loin de Verstappen et n'a pas résisté à l'opportunité du recrutement de Sergio Pérez. Il évolue désormais chez Williams, dont il est devenu le fer de lance.

"Alex est très rapide, mais je me demande s'il n'est pas trop gentil", s'interroge Marko. "Il est un peu comme David Coulthard, que tout le monde aime mais qui n'était pas assez dur en fin de compte."

Yuki Tsunoda et ses "accès de colère"

Depuis son arrivée dans la catégorie reine du sport automobile en 2021, Yuki Tsunoda se fait remarquer par son incapacité à garder son sang-froid et par son style agressif, parfois brouillon. Cependant, Marko voit en lui un potentiel non négligeable.

"Il est sujet à des accès de colère, mais il est super rapide, quoi qu'on en dise", assure l'Autrichien. "Nous croyons en lui et en son immense potentiel. Quand il n'est pas stressé, il est incroyablement drôle et sympathique. Tout le monde aime Yuki, même si personne ne pète les plombs aussi bien que lui !"

Pierre Gasly, tel François Cevert

Pierre Gasly a longtemps attendu sa chance en Formule 1, et lorsqu'il a enfin débarqué chez Toro Rosso, ses performances étaient prometteuses. Il a ainsi profité du départ de Daniel Ricciardo pour être promu chez Red Bull, aux dépens de Carlos Sainz notamment. Gasly n'est toutefois jamais parvenu à être compétitif dans cet environnement et d'après Marko, c'est pour une raison simple : "Il cherchait des excuses au lieu de s'attaquer à ses propres erreurs."

Pierre Gasly chez Red Bull en 2019

Revenu contre son gré à Faenza mi-2019, Gasly est devenu le fer de lance de l'écurie AlphaTauri et s'y est épanoui, faisant "des choses incroyables" selon Marko. Rêvant toujours d'un retour dans un top team, il a finalement signé chez Alpine pour 2023.

"Il est le leader de l'équipe et fait des choses incroyables. Comme son compatriote François Cevert, il est rapide, coquin et dévoué aux belles choses de la vie", ajoute l'Autrichien. Chacun en aura son interprétation.

Sergio Pérez dans son propre écosystème

L'arrivée de Sebastian Vettel chez Aston Martin en 2021 a bien failli avoir raison de la carrière de Sergio Pérez mais lui a finalement permis d'obtenir une opportunité inespérée : rejoindre Red Bull Racing, une écurie en quête d'un second pilote suffisamment compétitif aux côtés de Verstappen. "Il est arrivé avec une victoire à son actif et il était dans un bon état d'esprit", commente Marko. "Puis il a rencontré Max. Cela a mené à une certaine incertitude, surtout en qualifications."

Pérez semble néanmoins être le numéro 2 parfait, que ce soit au niveau des performances ou de l'état d'esprit, même s'il n'est manifestement pas intégré à l'écurie à 100% : "Il choisit ses propres hôtels et vit au sein de l'équipe avec ses propres conseillers. Je ne sais pas précisément ce qu'ils font tous, mais ce sont des gens très sympathiques."

Max Verstappen, pilote "le plus rapide" qu'ait connu Red Bull

Max Verstappen est de loin le plus jeune vainqueur en Grand Prix de l'Histoire, il est le leader incontesté de Red Bull Racing depuis quatre saisons, et Helmut Marko ne tarit pas d'éloges sur son poulain. Selon lui, le double Champion du monde en titre est le pilote "le plus rapide" qu'ait connu Red Bull et devient même le pilote "le plus complet" de la F1.

"Il n'y a actuellement personne de plus rapide que lui sur un tour", conclut Marko au sujet de celui qui a déjà 20 pole positions et 77 podiums dont 35 victoires à son palmarès, à 25 ans seulement.

Max Verstappen au Grand Prix d'Autriche 2022