Max Verstappen : "Ce doublé est très mérité"

Max Verstappen a véritablement réalisé un week-end parfait au Grand Prix d'Émilie-Romagne, auteur de la pole position et vainqueur du sprint avant de mener la course de bout en bout ce dimanche, signant également le meilleur tour en course. C'est le deuxième grand chelem de la carrière du pilote Red Bull, après celui réalisé au Grand Prix d'Autriche 2021 ; cette performance lui a valu le titre de Pilote du Jour.

"C'est toujours dur d'accomplir quelque chose comme ça", déclare Verstappen, qui a progressivement creusé un écart ayant atteint dix secondes à la mi-course sur son coéquipier Sergio Pérez. "Mais déjà, hier et avant-hier, nous étions au rendez-vous, et je pense qu'un week-end solide se présentait. On ne sait jamais avec la météo à quel point on va être compétitif. Mais je pense qu'en équipe, nous avons tout bien fait, et ce doublé est très mérité."

Disputée sur une piste séchante, cette course n'avait pourtant rien de facile. "Le départ était évidemment très important, mais après, il fallait aussi évaluer les conditions et le moment auquel chausser les pneus slicks, et ne pas faire d'erreur dans le tour de sortie avec les pneus slicks", énumère le Néerlandais. "Car en tête, il faut toujours dicter le rythme, et c'est toujours un peu plus difficile au début, mais tout a été bien géré."

Verstappen a marqué pas moins de 34 points ce week-end grâce à son succès lors du sprint, portant son total à 59. Il n'a plus que 27 longueurs de retard sur le leader Charles Leclerc (86), qui s'est classé seulement sixième à la suite d'un tête-à-queue dans la Variante Alta.