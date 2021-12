Verstappen : "Je veux rester avec Red Bull pour le reste de ma vie"

À ce jour, Max Verstappen et Red Bull, malgré la jeunesse du Néerlandais, représentent déjà l'un des partenariats les plus victorieux de l'Histoire de la Formule 1 avec 20 succès au compteur – autant que Mika Häkkinen et McLaren, plus que Michael Schumacher et Benetton ou que Fernando Alonso et Renault – et ce n'est manifestement que le début. Les deux parties ont décroché un premier titre mondial ensemble ce dimanche au Grand Prix d'Abu Dhabi, au terme d'une course qui semblait jouée en faveur de Lewis Hamilton mais qu'une intervention tardive de la voiture de sécurité a chamboulée, permettant à Verstappen d'arracher la victoire et le titre mondial, sous réserve des deux réclamations portées par Mercedes. Et manifestement, ce n'est qu'un début.

"C'est incroyable", s'est exclamé le nouveau champion quelques instants après son sacre. "Tout au long de la course, j'ai continué à me battre. Et puis bien sûr, cette opportunité au dernier tour, c'est incroyable. Mais c'est fou. Enfin, je ne sais pas quoi dire. Mon équipe et bien sûr Honda le méritent. Je les aime tellement ! Et j'apprécie vraiment, vraiment de travailler avec eux depuis 2016 déjà."

"Je pense que mon équipe sait que je l'aime. Et j'espère que nous allons pouvoir continuer ensemble pendant dix ou quinze ans. Il n'y aura jamais aucune raison de changer. Je veux rester avec eux pour le reste de ma vie. J'espère qu'ils me garderont, mais bref, c'est fou. Je suis aux anges. Christian et aussi Helmut m'ont fait confiance pour rejoindre l'équipe en 2016. Notre objectif était évidemment de remporter ce championnat, et nous l'avons fait."

C'est dans le tout dernier tour que Verstappen, chaussé de pneus tendres neufs, a dépassé Hamilton, dont les gommes dures avaient déjà parcouru 43 tours. Cependant, le pilote Red Bull a dû composer avec un problème inattendu.

"J'avais une énorme crampe dans le mollet, dans la jambe d'accélérateur (sic)", a-t-il expliqué sur F1 TV. "Tout le temps en ligne droite, quand j'allais à fond, et notamment quand j'ai dépassé, j'avais une énorme crampe. J'étais content [de doubler] dans le virage 5 au freinage, j'ai pu lever le pied, mais ensuite évidemment j'étais devant, et dans toute la ligne droite j'avais cette énorme crampe dans mon muscle, qui ne faisait qu'empirer. J'ai déjà connu ça, mais ce n'est pas agréable."

S'il admet avoir eu "enfin un peu de chance", Verstappen estime avoir le mérite de s'être placé dans cette position : "Bien sûr, ça avait l'air [perdu]. Dans mon esprit, j'allais tout tenter, j'allais attaquer jusqu'au bout, persévérer et au moins ne pas leur donner un grand avantage. Cela nous a donné l'opportunité de faire cet arrêt, car je n'avais pas la pression derrière, c'est ce qui nous a mis en pneus tendres."

Le pilote Red Bull a également rendu hommage à la contribution de son coéquipier Sergio Pérez, qui a bouchonné Hamilton pendant un tour avant son propre arrêt, lui faisant perdre pas moins de six secondes. "Je veux aussi dire un grand merci à Checo. Il y a mis tout son cœur aujourd'hui. C'était un excellent travail d'équipe. Et il est un coéquipier génial", a déclaré Verstappen, avant d'ajouter : "C'est aussi grâce à Checo que j'ai remporté le championnat."

Cependant, le nouveau Champion du monde fait preuve de sportivité dans la victoire, se montrant tout aussi élogieux vis-à-vis de son adversaire Lewis Hamilton : "Lewis est un pilote génial, un compétiteur génial. Ils nous ont vraiment mené la vie dure, je pense que tout le monde a adoré voir ça. Bien sûr, les deux écuries sont rivales, il y a eu des moments difficiles, cela fait partie de la F1. C'est l'émotion, tout le monde veut gagner. Cela aurait pu aller dans leur sens comme dans le nôtre."

Tous ces propos ont néanmoins été tenus avant l'annonce de la double réclamation de Mercedes concernant les événements de la fin du Grand Prix. Invité par Motorsport.com à réagir à ce sujet, Verstappen s'est contenté d'un commentaire succinct : "Pas grand-chose à dire là-dessus. Je pense que ça résume un peu cette saison."