McLaren était "la seconde force" derrière Mercedes au GP d'Italie

Au terme du Grand Prix d'Italie 2020 de F1, McLaren est l'écurie qui y a inscrit le plus de points (30). Carlos Sainz a fini second à quelques dixièmes de la victoire, après avoir passé la première partie de course à une solide deuxième place loin derrière Lewis Hamilton. Lando Norris, quatrième au moment du drapeau à damier, a un temps occupé la troisième position.

Pour Andreas Seidl, sans les événements de la mi-course, ses deux pilotes auraient à la régulière terminé sur le podium. Quand Motorsport.com a demandé au dirigeant allemand si ses sentiments étaient mitigés après une telle course, il a répondu : "Une très courte période de déception. Nous allons partir d'ici avec beaucoup de positif, car en fin de compte, aujourd'hui, nous avons inscrit des points très importants pour le championnat constructeurs."

"Et je pense que la chose la plus importante aujourd'hui est que nous avions en fait une voiture très compétitive, et derrière la Mercedes je pense que l'on peut dire que nous étions la seconde meilleure force aujourd'hui, ce qui était très plaisant à voir. Et, de nouveau, une autre super confirmation que nous avons fait un bon pas en avant avec la monoplace durant l'hiver."

"Ensuite, quand je vois également l'exécution de la course aujourd'hui par l'équipe des gars de la stratégie, il est clair que nous avons également fait de gros progrès du côté de l'équipe. Évidemment, nous avons de nouveau vu aujourd'hui que nous avions deux héros de la discipline dans nos voitures, deux pilotes sensationnels qui ont tout bien fait au départ, lors des restarts, et réalisé une performance sensationnelle."

"Super de voir également comment l'équipe, sous le commandement d'Andrea Stella, travaille avec James Key sur l'aspect développement afin de continuer de pousser et d'orienter la direction du développement. Les gars à l'usine sous le leadership de Piers Thynne, et la production... Ils ont tout donné pour garantir de fournir les pièces aussi rapidement que possible. Très heureux, je dois dire."

Seidl a également ajouté que même si Valtteri Bottas n'avait pas souffert de problèmes de perte de performance, les McLaren avaient le rythme pour se maintenir aux troisième et quatrième places. "Il était simplement bon de voir qu'avec une course normale, je pense que – si Valtteri n'avait pas eu de problème – nous aurions assurément été en position d'être P3/P4 aujourd'hui. Ou après le problème de Valtteri, je crois que nous aurions pu terminer P2/P3, ce qui est évidemment un signe très encourageant en quittant Monza, et nous abordons avec impatience la seconde moitié de saison."

"Je pense que nous avions vu à Spa, déjà, que le package à faible appui était compétitif. Mais je pense qu'avec la piste de Monza, où vous utilisez encore moins d'appui, ainsi que la combinaison de virages, leurs caractéristiques, ça a en quelque sorte mis la voiture dans sa zone de confort, où nous avons pu utiliser beaucoup des forces de la monoplace."

"Il est encourageant de voir que notre voiture semble être compétitive sur toute sorte de circuit. Nous sommes toujours capables d'aller en Q3, nous sommes toujours capables de nous battre avec les voitures autour de nous, ce qui est une bonne chose et nous donne beaucoup d'optimisme avant d'aborder le Mugello et les courses suivantes."