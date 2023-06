Mercedes amènera encore des évolutions "importantes" avant la trêve

Mercedes a introduit en deux temps un package d'évolutions (d'abord à Monaco puis en Espagne) et a connu depuis un regain de forme, avec un total de trois montées sur le podium lors des deux derniers Grands Prix.

Ce package consistait notamment en un plancher retravaillé, l'ajout de pontons et une modification de la suspension avant. Toutefois, du côté du constructeur allemand, on ne veut évidemment pas s'arrêter là et l'ambition demeure de refaire son retard conséquent sur Red Bull.

Pour ce faire, l'écurie dirigée par Toto Wolff travaille sur l'apport d'une autre série de nouveautés avant la trêve estivale. Et le Grand Prix de Grande-Bretagne du mois prochain est l'une des deux courses pour lesquelles Mercedes vise l'arrivée de ce package.

"Nous en amènerons une plus importante à Silverstone", a déclaré le dirigeant autrichien. "Ensuite, nous devrions en avoir une autre avant la fermeture [des usines]. C'est juste que les enseignements se sont beaucoup accélérés depuis que nous avons changé une partie de l'architecture conceptuelle. Il devrait y avoir des avancées raisonnables lors des quatre prochaines courses."

Au-delà de la question des performances, ce qui permet à Mercedes d'avancer est le fait que les données en piste correspondent aux données simulées et venues de la soufflerie : "Je pense que nous comprenons mieux les simulations et que cela correspond à ce que nous voyons sur la piste. C'était un problème depuis un an et demi."

Jérôme d'Ambrosio en discussion avec Toto Wolff et Lewis Hamilton.

"Nous constatons de solides gains de performance en soufflerie. Nous comprenons mieux ce dont la voiture a besoin pour aller vite et ce à quoi les réglages doivent ressembler. D'une manière générale, les progrès sont de plus en plus importants. Je pense que nous avançons bien."

Toutefois, pas question pour Wolff de tirer une quelconque satisfaction d'un écart plus faible qu'à l'accoutumée cette saison avec Verstappen au Canada : "Nous ne nous attendions pas à réaliser une telle performance au Canada, car le comportement actuel de la voiture correspond plutôt aux virages à grande vitesse."

"C'est encourageant de ne pas être trop loin. Mais il ne faut pas oublier que Max adopte un rythme de croisière à l'avant. Je ne pense pas qu'il soit totalement sur un rythme de croisière, mais il a toujours pas mal de facilité à l'avant. Je pense qu'il y a de la marge, donc il y a pas mal d'écart à rattraper."

Lorsqu'il lui a été demandé s'il pensait que Red Bull avait été mis sous pression à Montréal, Wolff a répondu : "Non, non. Je pense que l'écart est encore trop important pour que l'on puisse vraiment penser que Max est sous pression. Je ne sais pas de combien [l'avantage] était sur cette course, deux dixièmes ou plus ? Mais il était encore loin."

Avec Jonathan Noble