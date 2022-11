Les expériences Mercedes qui donnent des indices sur 2023

Charger le lecteur audio

Mercedes a testé un nouveau design de plancher lors du Grand Prix des États-Unis de F1, puis a rapidement enchaîné avec des expérimentations à Mexico. Ces dernières ont été intégrées à la W13 du pilote d'essai Nyck de Vries alors qu'il participait aux EL1 dans le cadre de l'obligation faite à chaque équipe d'engager un jeune pilote à deux reprises dans la saison.

Maintenant que l'écurie Mercedes a réussi à comprendre les principales faiblesses de la W13, elle utilise ce stade de la saison pour mener des expériences qui peuvent l'aider à définir la meilleure voie à suivre pour la voiture de l'année prochaine.

Résultat de ces efforts, le nouveau plancher, illustré ci-dessus, dispose de plusieurs optimisations. Cela inclut une modification de la géométrie des cloisons qui gardent l'entrée des tunnels Venturi et l'inclusion d'un déflecteur vertical sur la partie avant de l'ailette de bord, qui relie les deux sections et empêche l'ailette de trop bouger sous la charge aéro (flèche rouge).

Par ailleurs, non seulement la portion avant de l'ailette de bord a été plus généreusement retroussée dans le cadre de l'évolution, mais la strie qui aide à orienter l'écoulement du flux d'air a également été déplacée et réorientée.

Plancher de la Mercedes de Nyck de Vries à Mexico

Le plancher de la voiture de De Vries ne présentait toutefois pas les caractéristiques du nouveau plancher autour de l'ailette de bord (flèches blanches, ci-dessus).

Au lieu de cela, les changements intégrés semblaient davantage être une réponse à la configuration actuelle de Mercedes, l'équipe se concentrant sur le design du plancher et des cloisons en amont. Cela aura à son tour un impact sur l'enveloppe de performance du plancher et du diffuseur en aval.

Et, bien que nous ne puissions pas observer ce que l'équipe a réalisé là où la véritable magie opère – sous le plancher – il est clair que ses expériences prévoient un changement de profil pour le plancher et sa strie extérieure, avec une surface plus resserrée vers l'intérieur et une forme de rampe modifiée.

Il est intéressant de noter que cela suit une tendance générale que nous avons observée dans la deuxième moitié de la saison, avec de nombreuses équipes, y compris Alpine et Alfa Romeo, qui ont choisi de resserrer cette section et de modifier le volume autorisé sur le dessous en relevant la rampe à l'extérieur.

Le plancher ne constituait pas non plus la seule expérience menée par Mercedes, puisque l'équipe a fait rouler ses deux voitures dans différentes configurations aérodynamiques lors des séances d'essais libres du vendredi à Mexico.

La W13 de George Russell était équipée de l'aileron arrière à fort appui, avec un Gurney sur le bord de fuite, et de l'aileron avant de spécification plus récente, apparu pour la première fois au Grand Prix des États-Unis, sans les séparateurs controversés.

Aileron avant de la Mercedes W13 à Mexico, sans les séparateurs

Les séparateurs ont été considérés comme étant trop influents d'un point de vue aéro, la FIA et les équipes rivales craignant qu'il s'agisse là de leur fonction principale, plutôt que d'être simplement là pour offrir un soutien aux deux éléments auxquels ils sont reliés.

Mercedes a retiré les séparateurs mais a conservé le nouveau design des flaps et des plaques d'extrémité, qui vise également à augmenter l'outwash (le dégagement de l'air vers l'extérieur) qui peut être généré.

De l'autre côté du garage, l'aileron arrière ne possédait pas de Gurney sur le bord de fuite et plusieurs versions de l'ancien aileron avant ont été utilisées, toutes avec le bord de fuite des flaps supérieurs plus ou moins découpé.

Aileron avant de la Mercedes W13 à Mexico

Après avoir recueilli les données nécessaires le vendredi, l'équipe a équipé les deux voitures de l'aileron avant le plus récent et du Gurney sur l'aileron arrière pour les qualifications et la course.

