Verstappen : "Je ne me vois pas rouler jusqu'à 40 ans"

Kimi Räikkönen, Fernando Alonso et sûrement Lewis Hamilton dans quelques années : plusieurs grands pilotes prolongent leur carrière en Formule 1 jusqu'à la quarantaine, phénomène autrement rare depuis le début du siècle.

Si Max Verstappen venait à faire de même, il pourrait s'emparer de nombreux records majeurs en F1, lui qui a fait ses débuts dans l'élite à 17 ans et y a remporté sa première victoire dès 18, alors que les saisons sont de plus en plus longues. Cependant, cela n'intéresse manifestement pas celui qui, à 25 ans, est déjà dans le top 40 des départs en Grand Prix et au sixième rang de la hiérarchie historique du nombre de victoires.

"Je ne me vois pas rouler jusqu'à mes 40 ans, car je veux faire autre chose", explique le double Champion du monde, relayé par le site officiel de la F1. "Je prends beaucoup de plaisir actuellement et je suis encore là pour quelques années, j'ai signé jusqu'en 2028. Au-delà, cela dépendra de comment se passent les choses. Je tenterai de m'essayer à différentes disciplines en sports mécaniques, car c'est important."

"Les chiffres n'ont jamais été importants ; vraiment, je profite juste du moment. J'ai vraiment apprécié de faire partie de cette équipe depuis déjà si longtemps, et j'espère que cela va durer encore longtemps. Avec tout le staff que nous avons actuellement, je pense que nous pouvons être compétitifs pendant quelques années."

Max Verstappen a remporté le Grand Prix du Mexique, dernière course en date

Verstappen a récemment remporté son second titre mondial à quatre courses de la fin de la saison. Le pilote Red Bull a déjà 136 points d'avance sur son plus proche adversaire, son coéquipier Sergio Pérez, alors qu'après trois Grands Prix cette année, il comptait 46 longueurs de retard sur la Ferrari de Charles Leclerc.

"La saison a été incroyable", se délecte-t-il. "Mon équipe et moi, nous ne nous attendions vraiment pas à quelque chose comme ça. Nous étions compétitifs au début mais avons abandonné deux fois en trois courses. Ce n'était pas la meilleure entame d'une défense de titre. Après, nous avons super bien retourné la situation : nous n'avons cessé de travailler dur, d'y croire, d'améliorer la voiture – ce qui était le domaine le plus important. C'est grâce à ça que nous sommes là aujourd'hui. Collectivement, nous avons commis très peu d'erreurs. On ne peut pas être parfait, mais dans la plupart des courses, nous avons été proches de la perfection."

Ainsi ce titre a-t-il une saveur différente de celui remporté sur le fil du rasoir en 2021. "Le premier a été très émouvant car on se rend compte que l'on a accompli tout ce que l'on voulait accomplir en F1. Le second, vu la saison que nous avons faite, est probablement plus gratifiant. Ce sont deux sentiments très différents, ce que je trouve super car ce serait un peu ennuyeux si c'était pareil", conclut Verstappen.

