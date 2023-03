Mercedes revient sur la séparation Hamilton/Cullen

Charger le lecteur audio

L'ancienne joueuse de hockey de l'équipe nationale néo-zélandaise, Angela Cullen, travaillait depuis 2016 en tant que coach de performance dédié à Lewis Hamilton via la célèbre organisation de coaching Hinsta.

Cependant, à la veille du Grand Prix d'Arabie saoudite 2023 de F1, Cullen et le septuple Champion du monde ont tous deux annoncé sur les réseaux sociaux la fin de leur collaboration. Aucun des deux n'a fait allusion à la cause de la séparation ni n'a précisé ce que Cullen allait faire par la suite.

Le directeur de l'écurie Mercedes, Toto Wolff, a laissé entendre que c'était Hamilton qui était à l'origine de la séparation, dans le cadre d'une évaluation "honnête", mais que la structure octuple Championne soutenait son pilote "quelle que soit la décision qu'il souhaitait prendre".

L'Autrichien a déclaré : "Angela a fait partie de la bande pendant longtemps. Je pense que dans chaque équipe, qu'il s'agisse de son cercle proche ou d'un groupe plus large, il ne s'agit pas d'une situation statique que l'on peut figer, parce que nous évoluons tous en tant qu'individus. Nous évoluons en tant qu'organisation et si les choses ne fonctionnent plus, il faut être honnête à ce sujet et apporter des changements."

"Angela sera toujours la mascotte de l'équipe. Elle est la seule à avoir une voix plus puissante qu'une voiture au démarrage ! Mais si c'est ce que [Hamilton] décide, nous le soutiendrons toujours absolument, quelle que soit la direction qu'il veut prendre."