Entre 1950 et 2023, 74 saisons de Formule 1 ont été disputées et 74 titres de champion du monde de F1 ont été décernés. Si l'on regarde le calendrier d'un peu plus près, le 22 octobre se trouve être la journée la plus fructueuse de l'Histoire de la F1 en termes de titres accordés ! Elle a en effet vu quatre pilotes et trois constructeurs être sacrés au cours des années.

Le premier pilote à avoir été couronné le 22 octobre fut Denny Hulme en 1967, lorsqu'il prit la troisième place du GP du Mexique, dernière course de la saison, lui permettant de devenir champion du monde. Plus de 20 ans plus tard, le 22 octobre 1989, c'est lors de l'historique Grand Prix du Japon, théâtre du célèbre accident controversé entre Ayrton Senna et Alain Prost à l'apogée de leur rivalité, que Prost a remporté son troisième titre mondial.

Le 22 octobre 1995, c'est Michael Schumacher qui a hérité de son deuxième titre de champion du monde, à l'occasion du Grand Prix du Pacifique. Il s'agissait de l'avant-dernière course de l'Allemand avec Benetton, avant que celui-ci ne prenne le chemin de Ferrari.

Enfin, le 22 octobre 2006, Fernando Alonso a remporté son deuxième sacre mondial, au Brésil. Ce jour-là, Renault aussi est devenu champion du monde des constructeurs pour la deuxième fois de son Histoire. Pour les équipes, Ferrari en 2000, puis Mercedes en 2017, ont également été sacrées un 22 octobre.

Le 22 octobre sort donc du lot. Mais savez-vous quels sont les mois où le plus de titres de F1 ont été remportés ? Voici la réponse...

Les champions du monde de Formule 1 par mois de l'année

Comme les saisons de F1 se déroulent sur la base de l'année civile (et non entre deux années comme dans d'autres catégories), aucun pilote n'a été champion du monde de Formule 1 en janvier, février, mars, avril, mai ou juin : aucun jour du premier semestre ne marque l'anniversaire d'un titre, pour qui que ce soit. À partir du mois de juillet, en revanche, on a beaucoup sabré le champagne en F1...

Les pilotes de F1 champions du monde en juillet

Le premier jour d'anniversaire de titre en Formule 1 de l'année est le 16 juillet, date à laquelle Juan Manuel Fangio a remporté son cinquième et dernier titre, en 1957. Toutefois, il s'agissait de l'avant-dernière course de la saison, donc le fait que Michael Schumacher ait également remporté son cinquième titre en 2002 en juillet, le 21 pour être précis, alors qu'il restait encore six Grands Prix à disputer, est bien plus marquant.

Les pilotes de F1 champions du monde en août

Dix championnats du monde de F1 ont été fêtés pendant le mois d'août. Jim Clark a gagné son deuxième titre le 1er août 1965 et Alberto Ascari a été champion le 2 août 1953, mais aussi un an plus tôt le 3 août 1952. Juan Manuel Fangio a été sacré le 4 août 1957 et le 22 août 1954, Jack Brabham le 14 août 1960 et le 27 août 1960, Jackie Stewart le 15 août 1971. Nigel Mansell a quant a lui été couronné le 16 août 1992 et Schumacher le 19 août 2001 et le 29 août 2004.

Les pilotes de F1 champions du monde en septembre

En septembre, ce sont 15 championnats du monde de F1 qui ont été décernés. Giuseppe Farina a remporté le tout premier, le 3 septembre 1950, Juan Manuel Fangio a obtenu son quatrième titre le 2 septembre 1956, puis ce fut au tour de Jim Clark le 8 septembre 1963 et de Jack Brabham le 4 septembre 1966. Jackie Stewart (1969) et Niki Lauda (1975) ont tous les deux été titrés le 7 septembre, puis Stewart à nouveau (1973) et Jody Scheckter (1979) le 9 septembre.

Le 10 septembre est le deuxième jour de l'année le plus titré en F1 après le 22 octobre, avec cinq championnats accordés ce jour-là. Phil Hill a été sacré en 1961, Emerson Fittipaldi en 1972 et Mario Andretti en 1978. Du côté des constructeurs, Lotus a remporté le championnat en 1972 et McLaren en 1989.

Fernando Alonso a remporté son premier championnat du monde de F1 le 25 septembre 2005, et Keke Rosberg a également décroché son seul titre le 25 septembre 1982. Prost, le 26 septembre 1993, et Alan Jones, le 28 septembre 1980, ont également été champions de F1 ce mois-là.

Fernando Alonso sacré champion du monde de F1 pour la première fois en 2005.

Les pilotes de F1 champions du monde en octobre

Trente-trois titres de F1 ont été décernés en octobre, ce qui en fait le mois le plus fructueux de cette liste avec quasiment un championnat remporté tous les jours ! Le 4 octobre 1970, Jochen Rindt a été sacré champion et le 2 octobre 1977 Niki Lauda remportait son deuxième titre. Le 6 octobre 1985, c'était le premier championnat de Prost et le deuxième de Fittipaldi. Le 7 octobre 2023, c'est Max Verstappen qui empochait son troisième sacre.

Le 8 octobre 2000, Schumacher remportait quant à lui son tout premier championnat avec Ferrari. Le 9 octobre met Red Bull à l'honneur puisque Sebastian Vettel a été sacré champion pour la deuxième fois en 2011, et Verstappen pour la deuxième fois également en 2022. Le 12 octobre 2003, Schumacher remporte son sixième titre et le 13 octobre 1996, c'est Damon Hill qui est champion. Le 15 octobre 1983 et le 17 octobre 1981, c'est au tour de Nelson Piquet.

Le 18 octobre, Jenson Button a remporté son seul titre en 2009 et le 19 octobre 1958 Mike Hawthorn a hérité du sien. Le 20 octobre 1991, c'est Senna qui a acquis son troisième et dernier titre. Le 21 octobre compte plusieurs anniversaires : Lauda est devenu champion en 1984, Senna en 1990 et Kimi Räikkönen en 2007. Le 22 octobre a vu quatre pilotes couronnés (Hulme, Prost, Schumacher et Alonso) et le 24 octobre 1976 a été l'unique titre du grand rival de Lauda, James Hunt.

Le 25 octobre 1964, John Surtees a remporté le championnat et Lewis Hamilton également, en 2015. Le 26 octobre, Jacques Villeneuve a été champion en 1997 et Alain Prost en 1986. Le 27 octobre 2013 a été le quatrième et dernier championnat du monde de Vettel, le 28 octobre 1951 le premier de Fangio et le 28 octobre 2018 le cinquième de Hamilton. Le Britannique fêtera d'ailleurs son quatrième championnat le jour d'après, le 29 octobre 2017. Senna a été couronné le 30 octobre 1988 et Mika Häkkinen le 31 octobre 1999.

Les pilotes de F1 champions du monde en novembre

Ce sont 11 titres de F1 qui ont été remportés lors du mois de novembre. À commencer par Häkkinen (1998) et Nelson Piquet (1987) le 1er novembre. Hamilton a décroché sa toute première couronne mondiale le 2 novembre 2008, puis la sixième le 3 novembre 2019, la septième le 15 novembre 2020 et la deuxième le 23 novembre 2014. Graham Hill a été titré le 3 novembre 1968 et Michael Schumacher le 13 novembre 2004. Vettel a hérité de son premier et troisième championnat le 10 novembre 2010 et le 25 novembre 2012. Nico Rosberg a remporté son unique titre le 27 novembre 2016.

Les pilotes de F1 champions du monde en décembre

Trois pilotes ont été couronnés en décembre, et par coïncidence, deux d'entre eux l'ont été le même jour, évidemment dans une année différente. Jack Brabham a décroché le premier de ses deux championnats du monde le 12 décembre 1952 et Max Verstappen le premier de ses trois titres mondiaux le 12 décembre également, lors du controversé Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 qui a clôturé la saison.

Enfin, le dernier jour de l'année qui compte un anniversaire de sacre de championnat du monde est le 29 décembre. En 1962, Graham Hill est devenu champion du monde de F1 pour la première fois ce jour-là, lors du Grand Prix d'Afrique du Sud.