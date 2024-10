Verstappen : "Je n'ai pas eu le rythme pour attaquer"

Bien que l'événement de la course de Max Verstappen ayant attiré tous les regards ait été son combat avec Lando Norris en fin d'épreuve, le reste du Grand Prix des États-Unis du pilote Red Bull n'a pas été une partie de plaisir.

Son premier relais en pneus mediums s'est plutôt bien passé, le Néerlandais étant même en capacité de contenir Carlos Sainz et sa très performante Ferrari SF-24 pendant une vingtaine de tours, sans pour autant pouvoir attaquer Charles Leclerc devant lui. Mais c'est une fois sur la gomme dure que les problèmes de réglages de la RB20 se sont manifestés.

"La course a été assez difficile, je n'ai jamais vraiment eu le rythme pour attaquer", a expliqué Verstappen en conférence d'après-course. "J'ai beaucoup sous-viré et j'ai eu du mal à freiner. Cela a rendu la défense assez difficile parce qu'à chaque fois que quelqu'un voulait attaquer, je ne pouvais pas freiner trop tard. Mais oui, la bataille a été rude. J'ai fait tout ce que j'ai pu, bien sûr, pour garder [Norris] derrière moi. Et au final, monter sur le podium est toujours, je pense, un excellent résultat pour nous."

"Je pense que nous avons fait la meilleure stratégie possible en tant qu'équipe. Ensuite, il s'agissait juste de survivre jusqu'à la fin. Et puis bien sûr, Lando est arrivé. Nous avons eu de très bonnes batailles, honnêtement. C'était vraiment très amusant. Mais oui, dans l'ensemble, ça a été une course assez difficile pour moi."

Après avoir étendu son premier relais, Norris est ressorti en pneus frais à environ cinq secondes de Verstappen, fonçant sur le Néerlandais avant de le rattraper en fin d'épreuve. Interrogé sur son état d'esprit à ce moment de la course et sur sa certitude de pouvoir rester devant le Britannique, qui possédait un avantage pneumatique, le pilote Red Bull a répondu : "J'ai juste essayé de faire de mon mieux, franchement."

“Mon équilibre n'était pas très bon. Je n'étais pas vraiment... Je n'étais pas capable d'attaquer les virages. Donc, oui [Norris] mettait beaucoup de pression. Mais ici, c'est une piste assez cool pour défendre. Il y a beaucoup de possibilités."

Lando Norris devant Max Verstappen avant d'écoper d'une pénalité pour l'avoir dépassé hors de la piste. Photo de: Glenn Dunbar

Comme la plupart des équipes ce week-end, Red Bull est arrivé à Austin munie d'un package d'améliorations. L'écurie autrichienne avait annoncé avant la pause tenter de régler les problèmes de la RB20, un cran au-dessous de ses concurrentes principales. Ces mises à jour semblent fonctionner, au vu du début de week-end très encourageant du Néerlandais, avec une pole position et une victoire en sprint, qu'il a dominé de bout en bout. Ce rythme s'est toutefois évaporé le lendemain...

"Je pense que la course d'aujourd'hui n'a pas été la meilleure par rapport à celle d'hier", a déclaré Verstappen dimanche. "Nous avions du mal avec l'équilibre, l'adhérence. Je ne pouvais pas vraiment freiner, faire tourner la voiture. Alors, très vite, j'ai compris que nous n'allions pas gagner le Grand Prix."

Verstappen a réussi à terminer la course devant son principal rival pour le titre, Lando Norris, non sans quelques controverses. Après Austin, le triple champion du monde a creusé un peu plus son avance sur son dauphin britannique, 57 points séparant maintenant les deux pilotes.

"C'est certainement un point positif', a indiqué le Néerlandais au sujet des points repris au pilote McLaren. "J'espérais un peu plus de performance aujourd'hui, donc c'est ce que nous devons analyser, pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas été aussi bons. Je pense que tout le monde était un peu mieux ou au moins au même niveau qu'hier, et j'ai eu l'impression que nous étions nettement moins bons. Je dois donc comprendre pourquoi, car je ne le sais pas pour le moment."