Newey : Personne n'a remarqué les plus importantes évolutions de la RB20

Avant même que Red Bull ne signe deux doublés d'entrée pour entamer la saison 2024 de Formule 1, le concept de la RB20 avait beaucoup fait parler puisque plusieurs zones visibles de la voiture ont été l'objet de changements vis-à-vis de la monoplace 2023. Outre l'apparition d'un capot moteur rappelant celui de la Mercedes W14, ce qui a le plus fait parler a été la philosophie de pontons radicale adoptée par la structure autrichienne.

Toutefois, selon Adrian Newey, qui a chapeauté la conception de la monoplace dans son rôle de Chief Technical Officer (ou directeur technique en chef), ces changement sont finalement plus impressionnants que déterminants. S'ils ont bien été faits pour améliorer les performances aérodynamiques de cette F1 par rapport à la RB19, l'ingénieur met en avant l'importance plus grande encore de modifications plus subtiles, selon lui passées inaperçues.

"L'architecture sous-jacente de la voiture est l'évolution de troisième génération de ce qui a commencé comme la RB18, où, à part les radiateurs, nous avons tout repris : la configuration de la suspension avant, la suspension arrière, la boîte de vitesses, le carter. C'est une troisième évolution de la RB18", a-t-il expliqué dans le podcast F1 Nation.

"Les éléments visibles, qui ont suscité beaucoup d'attention, sont évidemment destinés à améliorer l'aérodynamique de la voiture. Le changement visuel est en fait beaucoup plus important que le changement de performance qui en découle. Les autres éléments, beaucoup plus subtils, que les gens n'ont pas remarqués, sont probablement responsables de plus grands progrès."

Newey a également expliqué que le but recherché avec la RB20 est de parvenir à un meilleur compromis sur l'ensemble des circuits du calendrier, et notamment sur les pistes urbaines à fort appui, où l'écurie a laissé l'an passé la seule victoire ne lui étant pas revenue. "Ce que nous avons essayé de réaliser, c'est une voiture qui soit plutôt bien adaptée à tous les circuits. Je pense que l'année dernière, les circuits sur lesquels nous avions le moins d'avance étaient les circuits urbains où l'appui est maximum."

"Singapour, évidemment, nous avons fait un peu n'importe quoi et nous n'avons pas été à la hauteur de ce que nous aurions pu faire. Nous aurions certainement pu y monter sur le podium si nous nous étions un peu mieux organisés. Mais il est certainement vrai que ces circuits sont ceux sur lesquels notre avantage est probablement le plus réduit. Tant que nous ne sommes pas désastreux sur ces circuits, alors peut-être que ça suffira."