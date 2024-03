Ralentir Red Bull via les règles ? Wolff se refuse à faire du Horner

Alors que la Formule 1 connaît depuis plus d'un an et demi une domination quasiment sans partage de Red Bull, avec un total de 33 victoires de l'écurie sur les 35 derniers Grands Prix disputés, la façon dont a débuté la campagne 2024 laisse penser que le constructeur et son leader Max Verstappen sont confortablement en route vers de nouveaux titres mondiaux.

Après une année 2023 déjà écrasante pour le duo, qui a fait tomber de nombreux records de domination, la perspective de voir une telle saison se reproduire fait craindre à certains acteurs et observateurs le risque d'une baisse de popularité de la discipline, dans le contexte d'une réglementation pourtant destinée à créer les conditions d'un resserrement de la hiérarchie et de meilleures courses. Le spectre de modifications réglementaires pour tenter de freiner artificiellement l'écurie ressurgi alors régulièrement.

Interrogé sur le sujet, le directeur de Mercedes Toto Wolff ne voit pas toutefois pas les choses ainsi et se refuse à envisager de demander à ce que les instances interviennent. L'Autrichien a souhaité en cela s'inscrire en opposition avec ce que son homologue chez Red Bull, Christian Horner, avait suggéré début 2015, quand débutait alors une seconde saison de domination du constructeur allemand.

Le Britannique avait ainsi déclaré, après le GP d'Australie 2015 : "Ça n’enlève rien à Mercedes, ils ont fait du super boulot. Ils ont une bonne voiture, un moteur fantastique et deux très bons pilotes. Le problème est que l’écart est si grand que nous avons un championnat à trois divisions, et ce n’est pas sain pour la F1. La FIA a un capteur sur chaque moteur. Ils peuvent voir ce que chaque unité de puissance produit et ils ont les données. Ils pourraient facilement mettre en place une forme d’égalisation."

Lewis Hamilton devant Nico Rosberg en route vers le doublé au GP d'Australie 2015. Photo de: Patrik Lundin / Motorsport Images

Pour Wolff, penser que le problème vient des règles en place est au contraire une perte de temps, estimant que c'est à la concurrence de faire mieux : "Je ne veux pas tomber dans le même piège qu'un collègue directeur d'équipe voisin qui avait dit en 2014/15 qu'il fallait changer les règles parce qu'il y avait une trop grande domination."

"Je pense qu'ils [Red Bull] ont fait de loin le meilleur travail de toutes les équipes au cours des deux dernières années, et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je veux dire, ils s'échappent littéralement à leur guise et il n'y a personne d'autre qui puisse se rapprocher d'eux. C'est juste qu'ils sont sur une autre planète. Et notre discipline est un vrai sport. Les meilleures performances des voitures, des machines et des hommes sont récompensées."

Quant à Frédéric Vasseur, actuellement à la tête de la Scuderia Ferrari qui est la seconde force du plateau en ce début de saison, il résume simplement : "Honnêtement, je me concentre sur l'équipe, je me concentre sur le fait que nous devons développer la voiture."

"Et même si lors d'un week-end nous sommes devant Red Bull, je garderai la même approche et j'essaierai de faire encore mieux la semaine suivante. Ce n'est pas parce que nous sommes P1, P2, P3 qu'il faut s'arrêter ou se développer davantage. Nous sommes déterminés et nous continuerons à suivre la même approche."

"La question de savoir si c'est intéressant ou non n'est pas de mon ressort, mais nous nous concentrons sur le fait qu'il faut combler notre retard. Il est clair qu'ils ont toujours un avantage sur nous, et nous devons continuer à progresser et à avancer."

Avec Jonathan Noble