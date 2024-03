Mercedes prévoit des "expérimentations" avec la W15 en Australie

Alors que la Mercedes W15 est sujette aux rebonds, en particulier en qualifications, avec une faible quantité de carburant à bord, le Grand Prix d'Arabie saoudite a mis en évidence un autre point faible de la monoplace. Lewis Hamilton et George Russell ont ainsi été mis en difficulté dans les virages à haute vitesse, très nombreux sur le circuit de Djeddah, et le déficit par rapport aux rivaux de la marque à l'étoile dans ces portions était très net.

Pour le prochain rendez-vous du calendrier, le Grand Prix d'Australie, Andrew Shovlin a sous-entendu que Mercedes tenterait différentes approches dans le but de continuer à peaufiner la W15. "Il y a des données de Djeddah que nous analysons", a indiqué le directeur de l'ingénierie de Mercedes F1. "Nous étudions également les données de la course et des essais de Bahreïn, et nous établirons un plan pour la manière d'aborder les essais libres à Melbourne."

"Mais ce n'est pas seulement basé sur ce que nous avons fait à Djeddah. Il y a beaucoup de travail au sein des départements aérodynamique et dynamique du véhicule. Nous essayons de concevoir des expérimentations qui, nous l'espérons, nous donneront une orientation qui sera favorable à la performance."

Shovlin a confirmé que la performance dans les virages à grande vitesse était l'un des points clés sur lesquels Mercedes travaille en vue du GP d'Australie. Selon lui, ce facteur limitant, qui s'est avéré coûteux à Bahreïn et Djeddah, s'explique par plusieurs raisons.

"Il y a plusieurs choses", a-t-il affirmé. "L'une d'entre elles est que l'équilibre n'était pas très bon. Dans les virages très rapides, où les murs ne sont pas très éloignés, le pilote veut être en confiance. Et très souvent, nous étions en survirage s'ils s'appuyaient vraiment sur les pneus."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Et vous pouvez facilement imaginer à quel point c'est déstabilisant pour les pilotes. Cela a joué un rôle lors des qualifications et de la course. Lors des qualifications, nous avons également un peu souffert des rebonds. C'était moins un problème en course, il y a plus de carburant dans la voiture, vous allez un peu moins vite. Et cela a semblé se calmer, ce n'était plus un problème."

"Le gros problème, c'était que nous n'avions pas assez d'adhérence. C'est l'une des choses sur lesquelles nous travaillons dur [...], parce que Melbourne a des virages de même nature. Nous travaillons donc beaucoup pour essayer de comprendre pourquoi nous ne semblons pas avoir le niveau d'adhérence de certains de nos plus proches concurrents."

Shovlin a précisé que Lewis Hamilton et George Russell avaient adopté des réglages différents à Djeddah. Et bien que les voitures aient convergé dans la suite du week-end, Mercedes estime que des leçons utiles ont été tirées.

"Ils se plaignaient des rebonds. Nous avons donc cherché des moyens d'améliorer ça. Vous pouvez jouer sur la hauteur de caisse, sur la rigidité, et tout cela semble efficace. Ils essayaient également d'ajuster l'équilibre sur toute la plage de vitesse. Comment est la voiture dans les virages à basse vitesse ? Comment est-elle dans les virages à haute vitesse ?"

"Lorsque vous changez des choses, vous pouvez voir les différences. [...] Nous pouvons également examiner les performances d'ensemble des deux voitures, mais fondamentalement, les limites que nous avons rencontrées en qualifications et en course étaient globalement les mêmes pour les deux voitures. Il ne s'agit donc pas d'une petite différence, un tout petit peu de carrossage, un ressort ou une barre ici et là. C'est quelque chose de plus fondamental que nous devons approfondir et comprendre."