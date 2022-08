Norris a cru avoir une chance de pole position

Charger le lecteur audio

Après avoir signé le deuxième chrono des Essais Libres 2 du Grand Prix de Hongrie, Lando Norris avait fermement minimisé l'éventualité d'une pole position pour McLaren. Vingt-quatre heures plus tard, alors qu'il a pris la quatrième place sur la grille derrière George Russell et les Ferrari, le Britannique reconnaît une pointe de déception après avoir entretenu des espoirs inavoués.

"C'était un très bon tour mais pas parfait", a commenté Norris. "J'ai connu une très grosse embardée à la sortie du virage 5. Mais je ne pense pas que j'aurais pu faire quoi que ce soit pour me classer plus haut, même avec un tour parfait."

"Je pense que George a été une surprise à certains égards, mais à d'autres pas forcément. C'est une piste où ils [Mercedes] sont censés être performants. Ils ont juste connu une mauvaise journée hier, alors ça donne l'impression qu'ils ont fait encore mieux. Ils ont une voiture très compétitive depuis le début de la saison, et ils ont parfois été proches. George a simplement fait du très bon travail aujourd'hui. Bref, c'est un peu frustrant, car après hier, je croyais que nous aurions peut-être une chance. Mais aujourd'hui, ils ont simplement retrouvé leur rythme normal."

La course s'annonce compliquée pour Norris, qui devra résister à la remontée probable de Lewis Hamilton et Max Verstappen, victimes de pépins techniques en Q3, et de Sergio Pérez. Le pilote McLaren n'a toutefois pas manqué de souligner que son coéquipier Daniel Ricciardo, neuvième, pourrait faire office de bouchon.

"J'espère ne pas avoir à faire trop de choses demain. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'opportunités de progresser, tous ceux devant moi sont bien plus rapides. Étant donné que George est quatre dixièmes devant moi et que Lewis pilote la même voiture, il devrait être bien plus rapide demain. Puis il y a Verstappen et Pérez, qui ont une voiture bien plus rapide, alors ce sera une course dure. Mais j'ai Daniel derrière moi, et il va se défendre ! Je pense que nous avons de bonnes chances", a conclu l'Anglais.

Propos recueillis par Adam Cooper