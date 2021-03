Esteban Ocon : "On a appris tout ce qu'on voulait"

Une première journée studieuse et sans problème. C'est ce que l'on retiendra des grands débuts officiels de l'écurie Alpine, qui incarne l'entrée dans une nouvelle ère à Enstone et prend le relais de Renault F1. Après avoir mené le shakedown de l'A521 dans la foulée de sa présentation, Esteban Ocon était également le premier de cordée pour les tests hivernaux.

Dans une journée importante alors que le temps est compté pour tout le monde avec un programme aussi condensé, le Français a tout simplement été l'un des pilotes les plus assidus en piste, parcourant 129 tours, soit dix de moins que Max Verstappen. Les conditions étaient loin d'être optimales puisqu'une tempête de sable a drastiquement dégradé l'état de la piste et son adhérence générale, mais l'essentiel est bel et bien d'avoir accumulé les kilomètres sans heurt.

Dans la matinée, Alpine s'est concentré sur du travail de corrélation aérodynamique, dotant sa monoplace de nombreux capteurs durant les premiers relais. Avant la pause déjeuner, Ocon avait déjà bouclé 55 tours. Dans l'après-midi, le Normand a signé son chrono le plus rapide en 1'31"146 avec les pneus C4, terminant au troisième rang de la hiérarchie, à 0"472 du meilleur temps établi par Verstappen.

"Tout s'est bien passé aujourd'hui, et c'était vraiment une bonne journée de rentrée !", se félicite Ocon à l'issue de son roulage. "C'était une journée solide pour l'équipe. Nous avons bouclé le programme facilement et nous avons même eu du temps en fin de journée pour faire des simulations d'arrêt au stand. C'est sympa car ça veut dire que nous avons pu nous mettre en situation de course."

"Nous avons parcouru un bon nombre de tours aujourd'hui et nous avons appris tout ce que nous voulions. C'est exactement ce dont on a besoin pendant des journées d'essais. Nous avons tous dû affronter les mêmes conditions : la chaleur le matin puis de grosses rafales de vent et une tempête de sable l'après-midi, donc à peu près tout sauf la pluie. C'était intéressant, mais nous avons fait ce dont nous avions besoin et j'ai hâte de piloter à nouveau la voiture ce week-end."

Samedi, c'est Fernando Alonso qui prendra place pour la toute première fois dans le baquet de l'A521. Dimanche, pour l'ultime journée d'essais, le roulage sera réparti entre les deux pilotes.