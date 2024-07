Un duel "un peu chaud" mais "une bataille normale" entre Ocon et Gasly

Point par point, Alpine avance. Pour le quatrième Grand Prix consécutif, l'écurie française est entrée dans le top 10, et c'est une nouvelle fois grâce à Pierre Gasly. Si le joli coup stratégique de Haas peut générer des regrets, et porte un coup au championnat constructeurs avec désormais 10 points d'avance pour l'écurie américaine, c'est la satisfaction qui l'emporte dans l'immédiat.

Qualifié derrière Esteban Ocon, Pierre Gasly a dû surmonter plusieurs obstacles pour finalement intégrer le top 10, y compris à la faveur de l'abandon tardif de Lando Norris.

"Je n'ai pas pris un très bon départ, et j'ai dû me reprendre dans les virages 3 et 4", explique le pilote tricolore au micro de Canal+. "Je pense qu'on a fait une bonne course. Il y a eu des moments clés dans la course, où il a fallu faire les bons dépassements aux bons endroits, essayer de ne pas perdre de temps. Je pense que c'était bien, on a vraiment tout donné. À la fin, je n'avais plus de pneus pour me rapprocher de Ricciardo et il a réussi à avoir le DRS de Magnussen."

"Il n'a pas manqué beaucoup, on ne finit qu'à deux secondes de Magnussen qui est 8e, donc il faudra revoir la course. Je suis sûr qu'on aurait pu aller chercher ces deux petites secondes qui nous ont manqué. Mais c'est la quatrième fois dans les points en quatre courses et quand on voit le début d'année, il faut réussir à voir le positif. On a trouvé de la constance et il faut continuer à travailler dans ce sens-là."

La course a été difficile pour Esteban Ocon. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Le muret des stands Alpine a pourtant dû trembler et craindre de revivre le cauchemar de Monaco quand Pierre Gasly est passé à l'attaque sur Esteban Ocon. Plusieurs fois, la passe d'armes a été chaude, à la limite du contact, mais tout s'est bien terminé. Et cette fois-ci, pas de ressentiment public entre les deux hommes, qui ont estimé que cette manière de régler les choses en piste âprement et proprement était la meilleure.

"C'est la Formule 1, on est ici pour courir, on est ici pour se bagarrer", plaide Pierre Gasly. "Je pense que c'est bien, il n'y a pas de consignes d'équipe et on se bagarre en piste. Oui, c'est sûr que c'était un peu chaud, mais ça s'est bien passé. On arrive à gagner un point et on reverra s'il y avait mieux à faire."

Une vision des choses largement partagée par Esteban Ocon, qui a évoqué "une bataille comme une autre" dans laquelle "il y a deux voitures qui se battent pour la même position". Au micro de Canal+, il a assuré : "Rien à signaler, c'était une bataille normale, rien de grave là-dedans."

Celui qui quittera l'écurie à l'issue de la saison, pour une destination encore inconnue, estime quoi qu'il en soit que sa monoplace ne lui permettait pas d'espérer grand-chose ce dimanche : "C'est clair qu'on avait du mal avec la vitesse aujourd'hui, on était très lent. On n'a pas pu garder le rythme du top 10 devant. C'est clair qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché."