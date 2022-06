Ocon : La stratégie DRS avec Alonso a été "parfaitement exécutée"

Charger le lecteur audio

En difficulté avec un problème de fuite d'air sur son moteur Renault, Fernando Alonso semblait à la merci de Valtteri Bottas dans les derniers tours du Grand Prix du Canada. Mais l'Espagnol a pu résister de façon licite jusque dans le dernier tour de course, moment où il s'est rendu coupable de multiples changements de direction dans la ligne droite de retour et a été pénalisé de cinq secondes, terminant ainsi neuvième alors qu'il avait franchi la ligne en septième place.

Avant cet épisode, qui sur le plan de la dynamique de course est une conséquence directe d'une glissade à la réaccélération d'Alonso à la sortie du virage 9 dans l'ultime boucle, l'équipe Alpine s'était employée à faire de son mieux pour parvenir à maintenir l'avantage de son double Champion du monde. Pour ce faire, Esteban Ocon a été mis à contribution puisque, devançant directement son équipier, il a adapté son rythme afin de lui offrir son DRS et son aspiration dans les différentes zones de pleine charge du circuit.

"Eh bien, je pense que de notre côté, nous pouvons être satisfaits", a déclaré Ocon lorsque Motorsport.com lui a demandé s'il était satisfait de sa course. "Je pense que la voiture s'est montrée un peu plus vivante que lors des deux derniers jours. Et, vous savez, il y a encore beaucoup de choses à comprendre sur ce qui s'est passé. Mais je pense que nous avons maximisé le potentiel global, parce que les voitures devant, elles étaient trop rapides. Et pour être honnête, les voitures derrière étaient un peu plus rapides que nous."

Concernant la tactique du DRS, il a expliqué : "Valtteri, à la fin, mettait beaucoup de pression sur Fernando. Et nous avons essayé de jouer le jeu de l'équipe pour que je donne le DRS à Fernando. Et on l'a bien fait, on l'a parfaitement exécuté. Fernando a eu ce petit problème avec le moteur. Il perdait un peu de puissance. Donc j'ai fait exprès de ralentir pour l'aider à avoir mon aspiration afin qu'il puisse défendre sur Valtteri. Nous avons donc fait un très bon travail d'équipe, tous ensemble, et nous avons réussi à tenir le coup, parce que dans le rétroviseur, je regardais la course, c'était un peu juste !"

De son côté, Alonso croyait que le rythme de son équipier était juste lent et a lancé à la radio que même avec son problème il était "100 fois plus rapide" qu'Ocon. Toutefois Alpine a agi a figeant les positions et le Français a expliqué par la suite qu'il avait confiance dans le fait qu'il maintiendrait sa place. "Eh bien, je lui faisais confiance, à lui et à l'équipe, pour que cela n'arrive pas. Nous avons fait cela dans le passé, au Brésil l'année dernière. Et je n'allais pas le dépasser quand cela s'est produit."