Russell avait "trop d'aileron" en course à Montréal

En dépit du pari manqué des pneus slicks lors de la Q3 pour tenter d'aller conquérir la pole position, George Russell a rapidement mis sa course sur de bons rails depuis la huitième place sur la grille en prenant l'avantage sur Mick Schumacher dans le premier tour, sur Esteban Ocon dans le troisième et enfin sur Kevin Magnussen dans le cinquième. Vite revenu à quelques secondes de son équipier Lewis Hamilton, le jeune Britannique est passé par les stands dix tours après le septuple Champion du monde, en profitant à son tour d'une VSC.

L'avantage d'usure côté pneumatique n'a pas été exploité à plein puisque l'écart a longtemps stagné autour des dix secondes puis huit, avant que les deux pilotes Mercedes ne s'arrêtent coup sur coup, bénéficiant de la marge pour le faire, aux 43e et 44e tours, en ayant entretemps passé Fernando Alonso. Une fois le Safety Car pour la sortie de Yuki Tsunoda rentré, Russell a peiné à faire entrer ses pneus dans la bonne fenêtre de fonctionnement et a vite été distancé par son équipier, tout en maintenant à distance les Alpine puis Charles Leclerc pour terminer quatrième.

Après la course, il s'est montré satisfait de ce qui ressemble à une nouvelle maximisation des résultats de la part de son écurie, une semaine après avoir fini à ces mêmes positions à Bakou : "Je pense que collectivement, nous n'aurions pas pu obtenir de meilleur résultat. Nous étions convaincus de pouvoir terminer devant les Haas et les Alpine, ce sont juste Leclerc et Checo [Sergio Pérez, qui a abandonné dès le septième tour, ndlr] qui nous inquiétaient un peu."

George Russell attaque Kevin Magnussen à l'épingle lors du GP du Canada 2022

"Pour être honnête, je suis assez surpris par leur manque de progrès, surtout lorsque la voiture de sécurité est sortie à la fin, et notre rythme de course était assurément le plus proche [des Red Bull et des Ferrari] depuis le début de la saison. Nous prenons donc les points positifs, mais la performance inhérente est encore loin d'être celle que nous souhaitons."

Concernant sa stratégie, il a ajouté : "Avec le recul, tout est plus simple. J'aurais probablement aimé m'arrêter sous la dernière VSC [le Safety Car en réalité, ndlr], mais en fin de compte je ne crois pas que ça aurait changé mon résultat final. Le rythme était vraiment bon dans le second relais, et dans le dernier relais, après la relance, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pu faire fonctionner les pneus, donc c'était dommage d'être un peu distancé et de ne pas rejoindre la lutte. Mais néanmoins, la P4 ce sont ce bons points pour l'équipe et c'est super pour Mercedes d'être de retour sur le podium."

Sur le plan des réglages, Russell est revenu sur le choix d'un aileron arrière plus chargé en appui que celui de Hamilton. Une décision prise en vue des qualifications humides mais avec également en tête la perspective d'une piste moins gommée ce dimanche, donc moins adhérente et plus propice à la dégradation, mais qui n'a finalement pas réellement payé. "Pour être honnête, le grip de la piste était bien plus important aujourd'hui que ce à quoi je m'attendais."

"Nous avons pris un petit risque et nous pensions qu'avec la piste qui se réinitialiserait après la pluie d'hier, la dégradation élevée, le plus grand aileron aurait été bénéfique, mais avec le changement de direction du vent, le grip était vraiment élevé aujourd'hui. Et je pense qu'un seul arrêt aurait été possible. Donc oui, potentiellement, avec le recul, nous avions trop d'aileron. Mais cela n'aurait pas changé le résultat global."