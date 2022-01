Ogier : "Hamilton a été volé, n'ayons pas peur des mots"

Charger le lecteur audio

Un mois et demi après, la finale de la saison 2021 de Formule 1 demeure un sujet central de discussion. Ce samedi, la FIA a d'ailleurs publié un court communiqué sur les réseaux sociaux faisant suite à une récente prise de parole de son responsable monoplaces Peter Bayer. La fédération y explique qu'"aucune décision" n'a été prise concernant "l'analyse détaillée" des événements d'Abu Dhabi qui est en cours, et dont les conclusions seront toujours présentées le 14 février prochain devant la Commission F1.

Plusieurs pilotes ou anciens pilotes ont pris la parole sur les événements de la fin de course, avec des sons de cloche et des approches différents. Cette semaine, c'est Sébastien Ogier, tout juste sorti du Rallye Monte-Carlo et d'essais en WEC avec Toyota, qui a été amené à donner son propre avis sur le sujet, à l'occasion de son passage en direct dans le Super Moscato Show, sur RMC.

Interrogé sur le silence total dans lequel s'est muré Lewis Hamilton depuis la fin du dernier GP et les doutes que celui-ci soulève autour de son avenir, l'octuple Champion du monde des Rallyes de la FIA pense que le Britannique va revenir mais comprend son absence médiatique, estimant qu'il a été "volé".

"Ouais, je pense qu'il va revenir pour être honnête, parce qu'il est quand même dans un environnement ultra compétitif, avec la meilleure équipe du moment...", a déclaré Ogier. "Cette année, il y a une nouvelle voiture qui apparaît, donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'interrogations à nouveau, mais je suis assez convaincu qu'il va revenir."

"Mais c'est sûr que ça a dû être très, très difficile à encaisser pour lui : il a vraiment eu l'impression d'être volé... Il a été volé, n'ayons pas peur des mots, sur la dernière course. Non mais, même si j'ai beaucoup de respect pour Max Verstappen – et il a pas volé son titre, il a fait une super saison, et les deux méritaient d'être Champions –, mais c'est vrai que sur le dernier week-end…"

"L'embrouille [il reprend ici le mot employé par son intervieweur, ndlr], c'est qu'il y a eu une course où Lewis domine, il est devant jusqu'à la fin, et puis malheureusement pour lui, à quelques tours de l'arrivée, il y a ce fameux Safety Car et on les fait repartir [pour un seul tour], enfin... [il est coupé par un autre intervenant avant de finir sa phrase]. Ça arrive, mais... Non mais la vérité c'est que l'un ou l'autre, c'étaient des beaux Champions, mais c'est vrai que sur la physionomie de ce week-end-là, c'est du vol et c'est dur à encaisser pour Hamilton. Je comprends [son silence]."