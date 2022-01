Alonso : Alpine est en meilleure forme aujourd'hui que début 2021

Charger le lecteur audio

L'an dernier, Alpine est sorti vainqueur de la lutte avec AlphaTauri et Aston Martin pour la suprématie dans le milieu de grille. Grâce à la victoire surprise d'Esteban Ocon au Grand Prix de Hongrie et au podium de Fernando Alonso au Grand Prix du Qatar, l'ancienne équipe Renault a inscrit 155 points et s'est adjugé la cinquième place du championnat, égalant ainsi le résultat de 2019 et 2020.

Depuis, des remaniements ont été faits au sein de la direction d'Alpine. Marcin Budkowski et Alain Prost, respectivement directeur exécutif et conseiller spécial, s'en sont allés cet hiver. En outre, l'ancien directeur d'Aston Martin, Otmar Szafnauer, est pressenti pour rejoindre l'écurie dans un rôle similaire.

Au-delà des exploits d'Ocon et d'Alonso cités précédemment, les performances d'Alpine au cours de la saison 2021 ont été dans l'ensemble très irrégulières. Mais la situation devrait changer cette année. Ainsi, Laurent Rossi, PDG de l'équipe, a estimé qu'un grand pas en avant pouvait être réalisé en 2022, et Alonso a lui aussi fait preuve d'optimisme.

"Nous n'avons pas encore surmonté tous les problèmes mais chacun aura sa propre opinion", a indiqué le pilote espagnol. "Évidemment, avec l'expérience acquise en travaillant pour plusieurs équipes, j'ai pu voir où nous étions faibles et où nous étions très forts. On essaie toujours de rendre l'équipe de plus en plus forte et de mieux la préparer pour 2022."

"Je pense que nous sommes dans une meilleure forme aujourd'hui qu'en mars [2021], à Bahreïn, mais il y a de petites choses que nous devons encore régler, j'en suis sûr. Je pense que nous devons réduire l'écart avec le moteur, c'est pourquoi il y a ce nouveau projet, et nous devons aussi réduire l'écart avec la performance aéro. Il est difficile de savoir quel est l'écart donc pour l'instant il n'y a que des espoirs mais je comprends que tout le monde ait ces espoirs. Il n'y a pas que nous et nous avancerons dans un territoire complètement inconnu [en 2022]."

Selon Alonso, Alpine dispose désormais des ressources nécessaires pour réduire l'écart avec les équipes de haut de tableau. Le double Champion du monde a également reconnu que son équipe n'avait plus d'excuse pour justifier son retard face aux plus gros portefeuilles de la F1, Mercedes, Red Bull et Ferrari, puisque le plafond budgétaire est passé de 145 à 140 millions de dollars pour 2022.

"Je suis certain que nous avons les bonnes ressources, nous avons l'engagement de Luca de Meo [directeur général de Renault, ndlr], de Laurent Rossi, toute notre direction est investie en Formule 1", a-t-il ajouté. "Le plafond budgétaire devrait nous aider parce qu'il y a pas de budget illimité pour les top teams."

"Aujourd'hui, il y a plus ou moins le même budget pour tout le monde et c'est à nous de faire une bonne voiture. Si nous ne le faisons pas, nous apprendrons de nos erreurs. Mais il n'y a plus de 'nous avons moins de budget', de 'nous avons moins de ressources' ou de 'ils utilisent deux souffleries'. Il n'y a plus rien de tout ça. Donc, c'est à nous de jouer."

Avec Adam Cooper