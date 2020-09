Confiant chez Racing Point, Pérez ne parle pas avec d'autres écuries

Avec en toile de fond depuis des semaines une rumeur qui envoie Sebastian Vettel chez Racing Point pour la saison prochaine, la position de Sergio Pérez paraît menacée. Néanmoins, les spéculations sur le sujet ont quelque peu perdu en intensité ces derniers temps, et le pilote mexicain affiche en arrivant à Spa-Francorchamps une certaine sérénité concernant son avenir en Formule 1. Tout en reconnaissant qu'il n'est pas maître de son destin au sein de l'écurie qui est la sienne depuis 2014, il fait part de son optimisme quant au fait de conserver son baquet au-delà de la saison 2020.

"J'ai le sentiment que nous, les deux parties, nous voulons continuer et avons confiance l'un envers l'autre, nous croyons au projet. Il n'y a vraiment rien de plus à dire", insiste Pérez ce jeudi avant d'être poussé à se répéter devant des questions incessantes.

"Je crois que c'est bien pour vous d'avoir de quoi parler ! Comme je l'ai dit auparavant, c'est une question de temps", martèle-t-il. "Je l'ai dit en Espagne, je me sens vraiment heureux dans l'équipe. Je crois au projet, je suis là depuis longtemps, et je peux voir comment l'équipe progresse. En interne, nous sentons tous que tout fonctionne bien. Nous ne voyons pas pour quelle raison nous devrions changer quoi que ce soit. Je ne vois aucune raison de changer. Je crois que nous vivons une excellente saison en piste, et les choses se passent vraiment bien dans l'équipe. Je ne m'attends à aucun changement."

Dans un tel contexte, le futur de Pérez pourrait bouleverser le marché des transferts s'il venait à ne pas être conservé par Racing Point pour faire place à Vettel. Les inquiétudes sont-elles suffisamment claires pour que le Mexicain prépare un plan B en discutant avec d'autres équipes ? "Non", répond-il catégoriquement. "Le sentiment que me renvoie l'équipe est que nous voulons tous continuer."

La première partie du mois d'août a été difficile pour Pérez, entre ce dossier et son absence lors des deux Grands Prix disputés à Silverstone, après avoir été testé positif au COVID-19. Néanmoins, l'intéressé se montre solide, un brin fataliste aussi, rappelant que son destin n'est pas entre ses mains.

"Au fil des années, on apprend à vivre avec toutes les rumeurs", explique-t-il. "Ce n'est pas entre mes mains, et ce que je ne maîtrise pas, je n'y prête pas vraiment attention, je n'y dépense pas d'énergie. J'étais juste impatient de revenir à la compétition et d'aider mon équipe à signer les meilleures performances possibles. C'était la principale motivation, essayer de rester en forme et ne pas trop perdre entre ces deux courses."

"Je pense qu'il y a des discussions en coulisses et, comme je l'ai dit auparavant, c'est juste une question de temps. Tous les retours que je reçois sont vraiment positifs, donc je m'en tiens à ça et c'est de là que provient ma confiance. Nous restons calmes. C'est une situation qui ne dépend pas de moi, donc je ne m'en soucie pas. Je suis concentré sur la compétition, et quoi qu'il se passe, ça ne dépend pas de moi donc je n'y prête pas attention."