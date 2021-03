Sergio Pérez élu "Pilote du Jour" du GP de Bahreïn 2021

Victime d'un problème technique dans le tour de formation, la course de Sergio Pérez au Grand Prix de Bahreïn semblait en passe de s'arrêter avant même d'avoir commencé. Mais finalement, le Mexicain a pu redémarrer sa Red Bull et se rendre dans les stands pour prendre le départ depuis le bout de la pitlane.

Par la suite, il a profité de la voiture de sécurité consécutive à la sortie de Nikita Mazepin pour changer de train de pneus très tôt et entamer une course de remontée méthodique dans le style qu'il connaît le mieux. Au terme de cet exercice de longue haleine et armé d'une voiture performante avec la RB16B, il a finalement rallié l'arrivée au cinquième rang, échouant à une poignée de secondes de la quatrième place de Lando Norris.

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2021

Grand Prix Pilote du Jour Bahreïn Sergio Pérez (Red Bull)

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)

Pilote Nombre de récompenses Max Verstappen 29 Sebastian Vettel 18 Lewis Hamilton 8 Daniel Ricciardo 8 Valtteri Bottas 6 Charles Leclerc 5 Sergio Pérez 5 Kimi Räikkönen 4 Pierre Gasly 3 Romain Grosjean 3 Fernando Alonso 2 Lando Norris 2 Alexander Albon 2 Nico Hülkenberg 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1