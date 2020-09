Pérez quittera Racing Point à l'issue de la saison

Sergio Pérez a choisi les réseaux sociaux pour annoncer la nouvelle : il quittera l'écurie Racing Point à l'issue de la saison et ne participera pas à la suite du projet, sous l'appellation Aston Martin en 2021. Cette décision, qui selon le Mexicain est celle de l'équipe, semble ouvrir la porte à l'arrivée de Sebastian Vettel la saison prochaine, aux côtés de Lance Stroll.

Sergio Pérez pilotait pour l'écurie de Silverstone depuis la saison 2014, d'abord sous l'identité de Force India. Il a ensuite joué un rôle déterminant lors du placement en redressement judiciaire de l'équipe, à l'été 2018, ce qui a permis son rachat par Lawrence Stroll et ses associés.

"Dans la vie, tout a un début et une fin, et après sept années passées ensemble, mon passage dans l'équipe prendra fin à l'issue de la saison", fait savoir Pérez. "Cela fait un peu mal car j'ai parié sur l'équipe durant des moments difficiles. Nous avons réussi à surmonter les obstacles et je suis très fier d'avoir sauvé les emplois de plusieurs de mes partenaires. Je garderai les souvenirs des excellents moments vécus ensemble, les amitiés, et la satisfaction d'avoir toujours tout donné. Je serai toujours reconnaissant de l'opportunité que m'a donnée Vijay Mallya, qui a cru en moi en 2014 et m'a permis de poursuivre ma carrière en F1 avec Force India. Sous la direction actuelle, menée par Lawrence Stroll, je ne souhaite rien d'autre que le meilleur à l'écurie pour l'avenir, particulièrement avec le projet Aston Martin qui arrive."

Présent en Formule 1 depuis la saison 2011, Pérez indique qu'il souhaite poursuivre dans la discipline l'année prochaine, tout en admettant qu'il n'a, pour l'heure, aucun "plan B". "Mon intention est de continuer à courir ici, mais cela dépendra du fait de trouver un projet qui continue à me motiver pour donner 100% à chaque tour", précise-t-il. "J'espère pouvoir vous donner de bonnes nouvelles très bientôt, mais pour le moment profitons des Grands Prix à venir."

Dans l'état actuel du marché, les deux options pour Pérez en 2021 se situeraient chez Alfa Romeo et Haas F1 L'autre hypothèse moins évidente et beaucoup plus hypothétique pourrait le mener à un baquet Red Bull Racing, comme nous vous l'expliquions il y a quelques semaines au moment de faire le point sur la situation du Mexicain.