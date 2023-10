Devancé par Ricciardo, Pérez balaie le spectre d'un remplacement

Si l'on s'en tient à l'écart brut avec Max Verstappen, la séance de qualifications de Sergio Pérez au GP de Mexico est parmi les meilleures de ces derniers mois. Toutefois, il y a un "mais" de taille : la présence, intercalée entre les deux Red Bull et donc devant lui, d'une AlphaTauri pilotée par un certain Daniel Ricciardo.

Ce résultat venu de nulle part, favorisé par les conditions particulières de ce circuit en altitude, est évidemment une pierre de plus dans le jardin du Mexicain, qui plus est sur ses terres. Ricciardo est en effet vu depuis longtemps (au point d'en avoir lui-même fait un objectif clair) comme le premier des candidats potentiels au baquet actuellement occupé par Pérez, après son retour en F1 via le giron Red Bull.

Alors même que l'on continue d'assurer dans le clan autrichien que l'avenir de l'actuel second du championnat pilotes n'est pas menacé pour 2024, il a dû faire face à des questions sur la performance de l'Australien, s'attelant à mettre de côté les plus épineuses.

"Daniel a fait un tour extraordinaire", a déclaré Pérez. "Et je ne pense pas que Daniel soit le seul à vouloir ma place. Disons qu'il y a beaucoup d'autres pilotes qui veulent être dans ce baquet. Et c'est très bien. Si c'est ce qu'ils méritent, alors je suis heureux pour eux."

Pérez a concédé qu'il ne s'attendait pas à ce que l'AlphaTauri soit aussi compétitive. "Oui, et pas la Ferrari non plus", a-t-il lancé, en référence à la première ligne 100% Scuderia. "Mais c'est comme ça. Je pense que notre progression en Q3 n'a pas été très bonne, nous avons perdu un train de pneus alors que ce n'était potentiellement pas nécessaire."

"Évidemment, on ne le sait qu'après les qualifications, mais je pense que ça nous a un peu mis en difficulté, la progression que nous avons eue en Q3. Et quand vous parlez d'un dixième et demi à deux dixièmes [d'écart], ça aurait complètement changé notre vie. C'est comme ça."

"C'est surtout pendant les qualifications que la température a augmenté un peu, de 3-4 degrés au niveau de la piste. Sur n'importe quel autre circuit, on ne ressentirait rien, mais au Mexique, cela change beaucoup l'équilibre, parce qu'on est constamment sur le fil du rasoir et qu'on glisse en permanence."

Le #11 tient toutefois à mettre en lumière les progrès effectués depuis l'arrivée en Amérique du Nord. "Nous avons déjà progressé à Austin. Nous continuons à progresser ici. Donc oui, je pense que nous sommes à un bon niveau avec la voiture. Évidemment, ce circuit est très compliqué, chaque train de pneus que j'ai utilisé aujourd'hui s'est comporté différemment. C'est donc un circuit où il est très difficile de tirer le meilleur parti de la voiture."

Il ne veut toutefois pas en dire trop sur l'évolution de sa forme et du travail effectué le week-end, même s'il souligne une approche différente en matière de réglage de la voiture : "Je ne veux pas trop entrer dans les détails. Mais je dirais certainement que nous nous sommes perdus dans les réglages pendant quelques week-ends."

"Et nous avons pris un nouveau départ. Et je crois que pour nous, c'est mieux à présent, nous commençons les réglages en étant bien plus proches, et il s'agit de faire diverger les choses au fil des week-ends sur les points que nous souhaitons atteindre différemment."

