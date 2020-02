Gasly : L'AlphaTauri améliorée "à tous les niveaux"

Le cinquième chrono et 147 tours au compteur : Pierre Gasly a parfaitement fait connaissance avec son nouveau bolide, c'est le moins que l'on puisse dire. Auteur d'un 1'18"121 avec les pneus C2, le pilote de l'ancienne écurie Toro Rosso est plutôt optimiste, même s'il est bien sûr trop tôt pour tirer des conclusions de ces premiers tests.

"C'était l'objectif de faire autant de tours que possible", commente Gasly. "Avec deux jours d'essais en moins, on essaie d'être plus efficace et de couvrir plus de choses. Dans l'ensemble, je pense que nous pouvons être satisfaits. Je suis parvenu à effectuer tout le programme. La première sensation avec la voiture est bonne, je me suis tout de suite senti à l'aise, c'est positif. Beaucoup de tours... maintenant, nous avons beaucoup de travail à faire !"

Le seul incident à déplorer pour Gasly a été un tête-à-queue en début de journée au virage 9, sans dégâts hormis des pneus abîmés. "J'allais à 80 km/h, donc il ne risquait pas de se passer grand-chose. Pneus froids, piste très froide, avec ces gros capteurs – la sensation n'est pas géniale", explique le Français.

Ayant piloté la Toro Rosso STR15 lors des neuf derniers Grands Prix de la saison 2019, Gasly est enthousiasmé par la comparaison avec la première AlphaTauri. "C'est une évolution de celle de l'année dernière, on sent clairement qu'il y a eu des améliorations un peu à tous les niveaux – aéro, mécanique..."

"Il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur la nouvelle voiture, il y a encore des choses à résoudre. Mais dans l'ensemble, pour une première journée, je suis vraiment content. J'ai déjà un bon feeling avec la voiture, je suis assez satisfait de ça. Après, il va falloir encore travailler pour améliorer", conclut-il. Gasly sera de retour au volant pour une demi-journée ce vendredi, son coéquipier Daniil Kvyat étant également mis à contribution.

Propos recueillis par Oleg Karpov

Vidéo sur le même sujet