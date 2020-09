Pirelli explique le problème qui a causé l'accident de Kvyat

Dans le 12e tour de course du GP de Grande-Bretagne 2020, Daniil Kvyat a subi à l'entrée de l'enchaînement de virages Maggots-Becketts-Chapel une défaillance de sa roue arrière droite. Alors qu'il inscrivait son AlphaTauri dans le virage, son pneu s'est soudainement effondré, ce qui l'a envoyé en tête-à-queue à haute vitesse et hors piste, avant qu'il n'aille percuter un mur.

Soupçonnant une crevaison lente, Pirelli a voulu en avoir le cœur net et a envoyé le pneu incriminé à son quartier général de Milan afin qu'une enquête plus approfondie soit menée sur la cause de cette défaillance. Ce jeudi, les conclusions ont été livrées par le biais d'un court message sur les réseaux sociaux qui permet selon le manufacturier d'exclure tout problème lié au pneu en lui-même.

"Un problème mécanique a entraîné la surchauffe de l'intérieur de la jante, brûlant le talon du pneu", a indiqué Pirelli. "Ainsi, le talon n'était plus en mesure de sceller le pneu à la jante. Cela a provoqué le dégonflement, le pneu lui-même n'ayant joué aucun rôle dans cette situation."

Dans le contexte des défaillances pneumatiques des Mercedes et de Carlos Sainz en fin de course (pour des raisons différentes), le résultat de l'enquête était attendu. Silverstone et la FIA ont d'ores et déjà renforcé les protections en installant un mur de pneus devant le mur en béton et le rail où Kvyat s'est accidenté.

"En y repensant, il n'y avait rien à faire [pour éviter le crash], mais j'avais un problème avec ma boîte de vitesses, et je faisais beaucoup de changements de boutons à ce moment-là", a expliqué ce jeudi le Russe, qui pensait initialement être responsable de sa sortie. "Je regardais l'écran quand le pneu s'est dégonflé, et je n'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé."

"C'était un incident tellement bizarre et déroutant, et cela ne s'était jamais produit auparavant dans ma carrière, que le pneu lâche dans un virage à si grande vitesse. Je ne savais donc pas. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il y avait peut-être une sorte de bordure ou d'herbe dont je ne savais rien, mais bien sûr, en y repensant, je n'aurais absolument rien pu faire."

Avec Jonathan Noble et Alex Kalinauckas