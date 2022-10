Plafond budgétaire : Ferrari veut des "sanctions maximales"

Charger le lecteur audio

La FIA devrait annoncer mercredi prochain quelles équipes sont restées en dessous du plafond budgétaire de 146,2 M$ autorisé pour la saison 2021 et lesquelles étaient au-dessus. Dans le paddock de Singapour, les rumeurs veulent que deux écuries aient transgressé la règle, l'une avec une infraction mineure et l'autre avec une majeure.

Aston Martin et Red Bull sont pointés du doigt, mais les deux teams ont minimisé la situation. Directeur de Red Bull Racing, Christian Horner a déclaré à Sky Sports F1 qu'au moment de soumettre sa comptabilité, l'équipe était en dessous du plafond. Cependant, la FIA ayant clarifié quels domaines sont inclus ou non dans le plafond, l'écurie aurait pu le dépasser quand même.

Tard vendredi soir, la FIA a publié un communiqué indiquant que son évaluation de la situation était en cours et qu'il était trop tôt pour évoquer des infractions : "La FIA remarque des spéculations et suppositions non négligeables et sans fondement à ce sujet et répète que l'évaluation est en cours et que la procédure prévue sera suivie sans considérer la moindre discussion externe."

Alors qu'il faut attendre quelques jours pour une confirmation officielle de la situation, Ferrari a exhorté la fédération à être particulièrement ferme et complètement transparente dans sa gestion de l'affaire.

"Il ne fait plus aucun secret que deux écuries ont enfreint la réglementation du plafond budgétaire 2021, l'une par une somme significative, l'autre moins", a déclaré Laurent Mekies, directeur sportif de la Scuderia, à Sky Italia. "Nous voyons cela comme quelque chose de très grave et nous attendons de la FIA qu'elle gère cette situation de manière exemplaire."

"Nous faisons confiance à la FIA à 100%. Elle a adopté une position très forte ces dernières semaines et mois à d'autres sujets. Par conséquent, nous nous attendons à ce que pour un sujet si sérieux, il y ait une transparence totale et des sanctions maximales pour assurer que nous concourions tous selon les mêmes règles, car leur impact sur les performances de la voiture est énorme."

Laurent Mekies, directeur sportif Ferrari

Selon Mekies, au-delà du sens des mesures qui seront prises dans cette affaire en particulier, la procédure est vitale pour aider les écuries à comprendre les limites du plafond budgétaire. "Si l'on met de côté les sanctions, l'aspect le plus important est que la FIA puisse établir qu'il y a eu des dépenses excessives. Alors nous aurons au moins la confirmation que telles sont les règles que tout le monde doit respecter."

"Après ça, le sujet des sanctions pourra faire l'objet de discussions à la lumière de l'effet de ces dépenses excessives en 2021, en 2022 et ce qu'il sera en 2023, car forcément, à l'heure actuelle et à ce stade de la saison, il y a aussi un effet sur la saison prochaine. Mais comme je l'ai mentionné, le plus important, ce pour quoi nous attendons la sévérité maximale et la transparence maximale, c'est que le dépassement de budget soit confirmé, ainsi que les règles sous lesquelles nous devons tous courir."

Si Red Bull est jugé coupable d'une infraction majeure des règles l'an passé, alors la FIA pourra choisir parmi diverses sanctions, dont une amende, un retrait de points au classement général et même l'exclusion du championnat. Mais la fin de la saison 2021 ayant déjà été particulièrement controversée, il est impensable que la FIA aille jusqu'à changer les résultats de la course au titre de la saison dernière.

Cependant, si Mekies juge une telle décision difficile à accepter pour les fans, il est pour lui de la plus haute importance que les écuries respectent les règles. Interrogé sur les conséquences de l'infraction sur le championnat de l'an dernier et la manière dont elle pourrait influencer la saison en cours et la suivante, Mekies indique : "Nous comprenons que devoir réexaminer les résultats passés puisse être un problème pour les fans de Formule 1. Cependant, il est extrêmement important pour nous d'être sûrs que les règles soient respectées et soient de véritables règles, et que si elles sont enfreintes, alors de vraies sanctions soient infligées. Si ce n'est pas rétroactif pour des infractions passées, alors au moins pour l'avenir."